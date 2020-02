Začíná zatím největší oprava od začátku modernizace D1. Omezení budou v sedmi úsecích

S omezeními můžou letos řidiči počítat celkem v sedmi úsecích - tolik jich zatím silničáři nikdy od začátku modernizace v jednom roce neopravovali. Problémy by mohly podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic nastat třeba na Vysočině.

ŘSD

@RSD_oficialni V sobotu 22. 2. dojde k obnovení prací na modernizaci D1. Tento rok budou práce pokračovat celkem na 7 úsecích. Nejnáročnější období pro řidiče bude od dubna do srpna, následně budou dopravní omezení postupně odstraňována. Omlouváme se všem za způsobené dopravní komplikace. 3 6

„Na území Vysočiny bude prakticky souvisle 25 kilometrů v uzavírce. Samozřejmě je potřeba velká trpělivost řidičů, protože ty uzavírky sice jsou vedeny v profilu dva plus dva jízdní pruhy oběma směry, každopádně samozřejmě je to velká trpělivost řidičů tak, aby vydrželi jet tou osmdesátikilometrovou rychlostí,“ řekl pro Český rozhlas šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

S omezením musí řidiči počítat taky například mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi ve středních Čechách nebo mezi Devíti Kříži a Ostrovačicemi na jižní Moravě.

Radary v zúžených úsecích

V zúžených úsecích budou radary, které budou kontrolovat, jestli řidiči dodržují maximální povolenou osmdesátku. A to hned na pěti úsecích. Jak řekl ředitel ŘSD Radek Mátl, tak i letos bude platit, že pokutu dostane každý řidič, který překročí maximální povolenou rychlost.

„Cílem není nikoho šikanovat. Cílem je zklidnit provoz. I proto tam budou cedule, kde bude zvýrazněno to, že tam ten radar jest,“ doplnil ministr dopravy Karel Havlíček za ANO.

Úsekové měření letos bude třeba mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi, mezi Souticemi a Loktem nebo mezi Velkým Beranovem a Měřínem.

Modernizace dálnice D1 by měla být hotová příští rok. Letos by silničáři podle ministra Karla Havlíčka za hnutí ANO měli dokončit rekonstrukci na čtyřech úsecích - do konce roku chce tak stát otevřít 37 kilometrů. Modernizace D1 začala v roce 2013 - dělníci zatím opravili 90 kilometrů dálnice, na 71 kilometrech ještě musí rekonstrukci dokončit.