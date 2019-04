Kdo ohlídá problematický úsek D8? Ředitelství dálnic vypsalo tendr za 300 milionů

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendr na nový monitoring problematického úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi na Ústecku. Před šesti lety došlo v místě k sesuvu půdy a na podzim loňského roku ředitelství objevilo ve svahu další trhliny. Zakázka má spolu s rámcovými smlouvami hodnotu skoro 300 milionů korun, zájemci mohou přihlášky posílat do začátku května. Praha 12:00 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolek Děti Země na to říká, že dalšímu monitoringu sice rozumí, dalo se mu ale podle něj předejít | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

Ředitelství silnic a dálnic má dosavadní monitoring na starosti do roku 2021.

„Zejména bude zajišťováno komplexní vyhodnocování získaných dat s cílem zajištění bezpečnosti provozované stavby se zásadami stanovenými ministerstvem dopravy,“ vysvětlil Radiožurnálu mluvčí Jan Studecký.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dostavba D8 stála skoro 15 miliard korun, s tunelem by podle Dětí Země přišla stavba na 12 až 14 miliard

„Cílem zakázky je posílit již v současné době nadstandardní geotechnické a geodetické sledování stavby D8 a jejího okolí a zajistit udržení bezpečnost stavby provozované v území postiženém svahovými deformacemi,“ dodal.

Doba trvání smlouvy dle mluvčího bude 48 měsíců, termín podání nabídek je květen letošního roku. Konečná cena vzejde z výběrového řízení, aktuálně je to 116 milionů plus rámcová smlouva za 177 milionů.

‚Mohlo se postupovat pečlivěji‘

Spolek Děti Země na to reagoval, že dalšímu monitoringu sice rozumí, dalo se mu ale podle něj předejít, kdyby probíhala lepší komunikace ředitelství s nezávislými odborníky. Má tím na mysli geology a také spolky, jak Radiožurnálu řekl předseda Dětí Země Miloslav Patrik.

Stát versus kamenolom. V případu sesuvu půdy na D8 chce soud zadat revizní posudek Číst článek

„Od roku 1995 bylo jasné, že dálnice prochází asi dvěmi kilometry rizikovým územím se sesuvy. Dalo se tomu území vyhnout nebo se mohl postavit tunel. Příprava, projektování, i samotná výstavba, se mohla provádět pečlivěji,“ míní Patrik.

Dostavba D8 stála skoro 15 miliard korun, s tunelem by podle Dětí Země přišla stavba na 12 až 14 miliard.

„Průchod D8 Českým středohořím (stavba 0805) je patrně největším průšvihem ve stavbě dálnic u nás, je postavena v nejhorším možném místě, snad ani neexistuje dražší úsek v celé naší dálniční síti, a co víc - peníze ze státního rozpočtu se sem budou cpát po celou dobu životnosti stavby,“ komentoval pro Radiožurnál geolog Vladimír Cajz z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Chybné podle něj bylo, že se dálnice stavěla „salámovým způsobem“ od Prahy ve směru k Chráněnné krajinné oblasti. „Pak už to jinudy nešlo.“ dodal.

Problémy se stavbou

Stavba dálnice D8, která má celkem 92 kilometrů a spojuje Prahu s Ústím nad Labem a německou dálniční sítí, trvala více než 32 let. Problematický byl zejména úsek vedoucí přes České středohoří. Na to, že by do této části krajiny neměl zasahovat, upozorňovali ekologové.

V roce 2012 jejich námitky defnitivně zamítl Ústecký kraj, stavba tak mohla pokračovat. V létě následujícího roku ji ale překazil masivní sesuv půdy. Podle končícího ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) ho způsobily intenzivní srážky a také nedostatečně zvládnuté odvodnění blízkého kamenolomu.

Dělníci tak museli místo stavby řešit sanaci svahu a také odklízení půdy ze staveniště. Od roku 2017 je dálnice v provozu.