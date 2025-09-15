Dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova bude stát devět miliard. Postaví ji sdružení čtyř firem

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo zhotovitele úseku dálnice D11 Jaroměř – Trutnov. Téměř za 9,1 miliardy korun bez DPH jej postaví sdružení Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M – Silnice, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X. Na úsek dlouhý 19,6 kilometru je vydáno pravomocné stavební povolení a archeologové na něm pracují na záchranném výzkumu.

Celý úsek z Jaroměře do Trutnova by měl být dokončený v roce 2028

V tendru na stavbu dálnice Jaroměř – Trutnov ŘSD v červenci otevřelo nabídky tří uchazečů. Vítězná nabídka činí 70 procent předpokládané ceny.

Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním z celé dálnice D11, který se ještě nestaví. Celý by měl být dokončený v roce 2028. Loni ŘSD začalo stavět úsek z Trutnova ke státní hranici s Polskem, hotový by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové.

ŘSD se na tomto úseku potýkalo s bojem firem o vítězství v tendru na archeologický průzkum trasy, který řešil i antimonopolní úřad. Aby ŘSD zadání výzkumu urychlilo, zakázku rozdělilo na tři úseky a dodavatele vybralo za využití takzvaného dynamického nákupního systému.

První a druhý úsek archeologického výzkumu udělá sdružení firem Eurovia CZ a Archaia za 95,5 milionu korun bez DPH a za 46,6 milionu korun bez DPH. Terénní práce na obou úsecích má udělat za 135 dní. Třetí úsek udělá sdružení Samson Praha a Labrys za 54,5 milionu korun bez DPH, práce v terénu by měly trvat 90 dní.

Celková cena všech tří zakázek činí 196,6 milionu korun a proti cenám v původním tendru je nižší. V něm uchazeč s nižší cenou nabídl průzkum za 235 milionů korun bez DPH. Uchazeč, který tendr napadl u antimonopolního úřadu, nabídl cenu 343 milionů korun bez DPH.

