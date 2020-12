Tendr na údržbu dálnice nejspíš poprvé získá soukromá firma. Část D4 postaví francouzská DIVia

Část dálnice D4 by mělo formou PPP projektu postavit a následně provozovat konsorcium DIVia, které tvoří francouzské firmy Vinci a Meridiam. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia. V soutěži uspělo s nabídkou 16,55 miliardy korun. Konsorcium postaví 32 kilometrů dálnice, které bude s dalšími 16 kilometry následných 25 let provozovat. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

