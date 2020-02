Nový mýtný systém. V lednu je více registrovaných vozidel, vybralo se 948 milionů korun

Stát na mýtném systému v lednu vybral 948 milionů korun, loni to bylo 894 milionů korun. K růstu přispěly zejména nově zpoplatněné úseky dálnic a silnic první třídy, bez nich by byl výběr meziročně zhruba stejný. Vyplývá to z informací společnosti CzechToll. Mýtný systém se od ledna rozšířil o 902 kilometrů na celkem 2409 kilometrů dálnic a silnic.

