Konec papírových dálničních známek. Při registrace elektronické je hlavní nesplést registrační značku

Řidičům končí starost s nalepováním a odstraňováním dálničních známek z čelního skla auta. V neděli o půlnoci vyprší platnost ročním papírovým kupónům z loňského roku. Od pondělí 1.února už budou v Česku platit jen elektronické viněty. Podle Státního fondu dopravní infrastruktury fungovaly papírové dálniční známky v Česku 25 let a celkem se jich prodalo přes 120 milionů. Praha 8:15 31. ledna 2021

Elektronické viněty se prodávají už od loňského prosince. Koupit se dají na internetu nebo fyzicky na vybraných čerpacích stanicích nebo na pobočkách České pošty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Papírové dálniční známky končí. Jak si opatřit nové elektronické?

„V rámci zajištění distribuce zajistí úhradu na řekněme 2500 českých pošt a potom jsou to čerpací stanice Čepra, což jsou čerpací stanice EuroOil. To je dalších 200 obchodních míst,“ přiblížila Radiožurnálu Lucie Bartáková ze státního fondu dopravní infrastruktury.

Nesplést registrační značku

Koupě elektronické dálniční známky není nic složitého. Podle e-shopu edalnice.cz si nejdříve vyberete časový kupón, jestli chcete roční, třiceti nebo deseti denní.

Do jednoduchého formuláře stačí vyplnit zemi (většinou je předvyplněná Česká republika) a registrační značku vozidla.

Zde je potřeba být velmi opatrný, protože se nesmí chybovat. To se stalo například paní Martě z Králova Dvora na Berounsku. „Popletla jsem registrační značku,“ svěřila se.

Operátoři e-shopu zpočátku evidovali denně desítky případů, kdy si zákazník koupil kupón s okamžitou platností a spletl se v registrační značce. Chybu nelze opravit a kupující přichází o peníze.

Provozovatel systému proto v půli ledna zavedl dvojí kontrolu registrační značky, jak nedávno popsal mluvčí firmy Cendis Martin Opatrný: „Pokud zadávám SPZku na webu, tak jsme tam zdvojili zadávání. Už první reakce vedou k tomu, že chybovost se částečně snížila. Zároveň na České poště jsou nově jednoduché kartičky, kde člověk vyplňuje tu danou SPZku.“

Signalizace eznámky

Kontrolovat řidiče, jestli mají koupenou elektronickou dálniční známku, budou i nadále policie a celní správa. Ty si rozdělily celkem 58 mobilních kontrolních sad - 15 jich dostala celní správa, zbytek policie. V každé sadě je inteligentní kamera a speciální tablet. Na něm se barevně zobrazí, jestli má auto dálniční poplatek uhrazený.

„Zelená barva znamená, že vozidlo má uhrazený časový poplatek. V případě oranžové barvy to znamená, že je vozidlo vedeno jako osvobozené – můžeme vozidlo zastavit a zkontrolovat, že to osvobození je tak jak má být. Pokud se rozsvítí červená, tak to může znamenat hned několik věcí – jednou z nich je, že nemá uhrazené časové zpoplatnění, případně to může být také vozidlo v pátrání,“ vysvětlil Michal Hodboď z Policejního prezidia.

Zkontrolovat známku umí i kamery na mýtných branách. Za jízdu bez koupené viněty hrozí na místě až pětitisícová pokuta. Elektronickou dálniční známku nemusí mít elektromobily, auta na vodík a veteráni. Platit nemusí ani někteří lidé s tělesným postižením. Slevu 50 % dostanou auta na stlačený zemní plyn CNG.

Za desetidenní známku zaplatíte 310 korun, za měsíční 440 a roční stojí 1500 korun. U každé viněty si můžete zvolit libovolný začátek platnosti.