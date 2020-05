Na jakou pomoc mají nárok samoživitelé? Ptejte se poradkyně ze Společnosti pro zdravé rodičovství

Rodiče, kteří kvůli uzavření škol a školek zůstali s dětmi doma, mají nárok na ošetřovné. To teď vzrostlo – a to i zpětně od začátku dubna - na 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance. Kdo vlastně může dávku získat, co je pro to potřeba udělat a na jakou pomoc mají nárok třeba samoživitelé? Ptejte se v on-line poradně Radiožurnálu a irozhlas.cz. Odpovídat bude Jana Kavková, poradkyně Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.

Praha 6:45 4. května 2020