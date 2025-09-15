Další top hotel v síti skupiny PPF. Za dejvický Diplomat dá téměř dvě miliardy korun

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, to uvedla v tiskové zprávě. Podle regulatorního oznámení Rabbit Holdings pro thajskou burzu, na které upozornil server Seznam Zprávy, zaplatí PPF za hotel 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Hotel Diplomat v Praze-Dejvicích

PPF uvedla, že hotel Diplomat zaměřený na byznysovou klientelu stojí v těsné blízkosti centrály skupiny vlastněné Renátou Kellnerovou s dcerami | Foto: Alexandr Janovský | Zdroj: ČTK

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji a konferenčními prostory v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle serveru původní kupec od smlouvy ustoupil.

I čtyři roky po smrti Kellner vzbuzuje respekt, obdiv či obavy. Kdo si ho jak pamatuje?

Číst článek

„Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.

PPF uvedla, že hotel Diplomat zaměřený na byznysovou klientelu stojí v těsné blízkosti centrály skupiny PPF.

„Tomáš Otruba, člen dozorčí rady PPF Group, vlastníka PPF Real Estate Holding, získá pětiprocentní podíl ve společnosti Diplomat Prague na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate, doplnila PPF.

Třetí letošní hotelový obchod

Transakce podle ní podléhá obvyklým regulatorním schválením. „Nemovitosti jsou důležitým investičním pilířem PPF, který zajišťuje předvídatelné, dlouhodobé výnosy a globální geografickou diverzifikaci, podotkl generální ředitel PPF Real Estate Robert Ševela.

PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl.

Kellnerová s dcerami vyplatí Kellnera mladšího z PPF, hodnota transakce se odhaduje na 40 miliard

Číst článek

Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy Kč). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion Kč) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 000 lidí.

Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ekonomika

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme