V Česku by měly přibýt dvě desítky stanic na stlačený zemní plyn. Nyní jich je 165

Do roku 2021 by měli mít řidiči v České republice k dispozici zhruba dvě desítky nových plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní dopravy. Stát jejich vybudování podpoří z evropských dotací. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Dosud je v Česku v provozu 165 těchto stanic.

Praha 15:51 29. března 2018