Na podání přiznání k dani z nemovitosti je čas do konce týdne. Za každý den prodlení hrozí sankce

„Povinnost podat daňové přiznání za rok 2025 se týká poplatníků, kteří v roce 2024 pořídili novou nemovitost, některou svou nemovitost prodali nebo provedli její úpravy ovlivňující výši daně,“ upřesnil pro Radiožurnál mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Se správným vyplněním přiznání budou radit specialisté finanční správy, a to buď osobně v krajích, nebo po telefonu. „Konzultační telefonní linky budou dostupné od 27. do 31. ledna v těchto časech: pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 a pátek od 8.00 do 14.00,“ doplnil Madle.

Přiznání je poté možné podat přímo na příslušných finančních úřadech, ale nejjednodušší je to podle generální ředitelky finanční správy Simony Hornochové elektronicky na portálu Moje daně.

K tomu je ovšem třeba mít buď zřízenou datovou schránku nebo se na portál přihlásit přes bankovní identitu.

„Je tam několik možností, jak si můžete přímo natáhnout automaticky údaje z katastru nemovitostí, aby se vám to přiznání předvyplnilo – všechny přílohy, všechny listy vlastnictví, všechny údaje,“ popsala.

Za každý den prodlení hrozí sankce ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně. Celkově se může pokuta vyšplhat až na pět procent z vyměřené daně. Reálně finanční správa vymáhá pokuty až od 1000 korun.

Daň je následně potřeba zaplatit do 31. května. Pokud vyměřená částka přesáhne 5000 korun, mohou lidé ji lidé splatit ve dvou splátkách – první je do konce května, druhá do konce listopadu.