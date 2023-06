Daň z nemovitosti může zůstat obcím celá. ‚Konsolidaci to neovlivní,‘ tvrdí Stanjura

Plánovaný konsolidační balíček, který ve středu schválila vláda, zamíří nejpozději v pátek do Poslanecké sněmovny. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připouští, že v návrhu může dojít ke změnám, ale jen v případě, že se na nich dohodnou všechny strany koalice. Jednou z nich může být i ponechání celého výnosu z daně z nemovitosti obcím. „Opatření je rozpočtově neutrální,“ kvituje návrh po jednání se Svazem měst a obcí Stanjura. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:46 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stejné peníze, které by přišly s navýšenou daní z nemovitosti obcím, by dostal stát díky snížení podílu na sdílených daní, uvedl ministr financí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Schválený konsolidační balíček obsahuje opatření, která vyžadují legislativní změny. Jeho součástí ale nejsou omezování dotací a redukce státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace v objemu více než 150 miliard korun v nadcházejících dvou letech. Nebylo by praktičtější projednat všechna opatření najednou?

Snížení výdajů na státní službu se projeví v návrhu rozpočtu na rok 2024 a zároveň ve střednědobých rozpočtových výhledech na roky 2025 a 2026, které vláda podle zákona musí poslat do Sněmovny nejpozději 30. září letošního roku. Tam všechna opatření, které nevyžadují změnu zákona, budou obsažena.

Stejné peníze, které by přišly s navýšenou daní z nemovitosti obcím, by dostal stát díky snížení podílu na sdílených daní, uvedl ministr financí

Podle hnutí STAN mohou při jednání ve Sněmovně nastat v balíčku technické úpravy. Proč až tam? Proč nepředložíte Sněmovně definitivní verzi, na které se shodla celá koalice?

Verzi, na které se shodla celá koalice, jsme předložili. Návrh zákona, který dnes, nebo zítra doputuje do Poslanecké sněmovny, odpovídá politické dohodě všech pěti vládních stran, ale zcela otevřeně říkáme, že u mnoha zákonů se přijímají pozměňující návrhy. Není to nic výjimečného.

Pokud je to tak rozsáhlý zákon, tak se nedá vyloučit, že k dodatečným úpravám dojde, jestliže se na nich opět shodne všech pět vládních stran. Jakmile se na nějaké úpravě neshodneme, bude platit to, co jsme oznámili 11. května. To znamená – co je v navrženém zákoně, který včera schválila vláda.

Ve středu byl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu optimistický předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Prý jste se předběžně dohodli, že byste mohli vyhovět jejich požadavku, aby daň z nemovitosti zůstala ze 100 procent obcím. Je to pravděpodobné?

Předběžně jsme se nedohodli, nemám kompetenci, abych uzavíral dohodu za celou vládu. Svaz prezentoval návrh a já jsem slíbil, že to přinesu na jednání všech vládních stran. Je třeba říct, že pokud bychom tento návrh přijali, tak nijak nesníží celkovou konsolidaci.

Stejné peníze, které by obcím přišly navíc, by dostal stát díky snížení podílu na sdílených daních, například DPH, daní z příjmů právnických nebo daní z příjmu fyzických osob.

Mluvíme zhruba o 10 miliardách korun?

Je to tak – přibližně deseti miliardách. Takové opatření by bylo rozpočtově neutrální. Během července a srpna o něm budeme v rámci vládní koalice debatovat.

Vy osobně to vidíte jako reálný postup? Když jsem se ptal Františka Lukla, tak on velmi optimisticky říkal, že to v podstatě cítí jako danou věc.

Odpověď bych rozdělil. Z hlediska ministra financí a státního rozpočtu je to rozpočtově neutrální, nevidím v tom problém. Z pohledu politických jednání všech pěti vládních stran se budu svůj názor snažit prezentovat uvnitř ODS, abychom si ujasnili pozici. Pak jej budu prezentovat v debatě s našimi vládními kolegy.

Vidíte u dalších vládních kolegů ochotu o tom jednat? Respektive, že jsou k návrhu nakloněni?

My jsme se shodli, že budeme jednat o všech nápadech a podnětech, které ještě přijdou. V tom není žádný problém. Ale jednání nás teprve čekají, tak nechci dopředu odhadovat a říkat, jestli jedna, nebo druhá, či třetí, nebo čtvrtá vládní staraná je k tomu blíž, nebo dál.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.