Peníze z daně z nemovitosti by mohly zůstat obcím. Jejich svaz nabídne Stanjurovi ‚výměnu’

Veškeré výnosy z daně z nemovitosti by mohly zůstat obcím, tak jak je tomu dnes. Zjistila to Česká televize. Vláda v rámci úsporného balíčku navrhuje její zvýšení, které by nově zamířilo do státní kasy. Předseda samospráv František Lukl se ale chystá ministru financí Zbyňku Stanjurovi nabídnout „výměnu" za část peněz vybraných z daně z příjmu. Praha 14:47 25. června 2023

„Pokud takový návrh přijde – a já mám informace, že se to stane – tak ho proberu s ostatními kolegy ve vládě a ve vládních stranách. A pak uvidíme, zda bychom k takovému kroku v rámci druhého čtení přistoupili,“ řekl České televizi ministr financí.

Předseda Svazu měst a obcí Lukl potvrdil, že za šéfem státní kasy s takovýmto návrhem jde: „Jdeme za panem ministrem financí s tím, že pokud nám stát v tuto chvíli nechá kompetence ve vztahu k dani z nemovitosti a celou její výši, tak jsme ochotni debatovat o snížení výnosů u daně z příjmu právnických a fyzických osob.“

Premiér Petr Fiala (ODS) v souboru opatření, které mají stabilizovat státní rozpočet a snížit plánovaný schodek státního rozpočtu o 98 miliard, nepřipouští žádnou změnu. Ze Stanjurových slov ale vyplývá, že o tomto návrhu by se na vládě mohlo diskutovat.

Fialův kabinet bude balíček schvalovat na svém jednání už ve středu 28. června. Do sněmovně by se pak měl dostat dva týdny poté, tedy v úterý 11. července.

Výsada obcí

Lukl už dříve v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětlil, proč je pro obce daň z nemovitosti tak důležitá. „Je to jakási lokální daň, kterou platili vlastníci nemovitostí v té dané obci té dané obci. A samozřejmě byla tam návaznost na použití vybraných peněz na infrastrukturu v té dané územní samosprávě,“ řekl.

I když tato daň kryje náklady obcí - například opravy komunikací, údržby veřejné zeleně nebo chodníků - mnohdy jen z jedné třetiny, je podle Lukla svázána s danou lokalitou.

„Tak, jak to navrhla vláda, by to šlo do státního rozpočtu a někde zmizelo v nenávratnu,“ myslí si zástupce obcí. Řada starostů také podle něj v letošním roce plánovala daň kvůli inflaci pro příští rok zvýšit. Pokud by ale daň jednostranně zvýšil stát, obce k tomu podle Lukla už nepřistoupily.

Radnice podle České televize půjdou na úterní jednání s ministrem s návrhem změny rozpočtového určení daní. Tedy že by stát obcím nechal celou daň z nemovitosti, ony jemu zase část sdílených daní. Ve hře je právě daň z příjmu právnických a fyzických osob.

Konsolidační balíček vláda představila v polovině května, na konci měsíce se uskutečnilo zkrácené připomínkové řízení. Mnoho organizací přitom kritizovalo, že čas na podání připomínek byl příliš krátký vzhledem ke komplexní povaze materiálu. Návrh jde na vládu s rozpory u 218 podaných připomínek.