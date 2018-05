Plánovaná výstavba jaderných bloků má už dva roky zpoždění, upozorňuje Drábová

O financování stavby nových jaderných bloků mělo být jasno už během jara. Ale není. Vláda odložila verdikt na říjen a opět se tak o kousek přiblížila varianta, že nové bloky nebudou stát včas. Co znamenají průtahy s přípravou projektu? Situaci pro Radiožurnál přiblížila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Praha 14:24 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dana Drábová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová pro Radiožurnál uvedla, že rozhodnutí o financování výstavby nových jaderných bloků je klíčové, aby se věc posunula vpřed. Je ale neustále odsouváno.

„Úlohou státu je zajistit svým lidem bezpečnost, včetně energetické. Je to však dlouhodobá záležitost a její zajištění je velmi komplikované strategické rozhodnutí zatížené velkou pravděpodobností, že dojde k chybě,“ řekla Drábová.

Dva roky zpoždění

„Pokud se všechno bude vyvíjet v tendencích toho, jak dnešní svět funguje, tak už máme zhruba dva roky zpoždění na to, aby byl blok připraven v roce 2035. Ono je to svým způsobem pochopitelné, protože rozhodovat o investici, která se začne stavět v roce 2025, začne fungovat v roce 2035 a splacena bude někdy okolo roku 2060 nebo ještě později - to jsou záležitosti, které jsou neměřitelné se čtyřletým volebním obdobím,“ dodala.

Přesto by však Dana Drábová uvítala, kdyby se našel politik, který v záležitosti rozhodne. „Ale nikomu se nechce,“ doplnila šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost.

Skutečnost, že Česko momentálně vede vláda v demisi, podle ní však vliv na rozhodnutí nemá.

„Myslím, že to má minoritní vliv. Zcela stejně byla tahle záležitost na stole pro vládu s důvěrou, která tady fungovala minulé čtyři roky a fungovala tak špatně. Ale toto se také vládě Bohuslava Sobotky rozhodnout nechtělo,“ uvedla Drábová.