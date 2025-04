Daně 2025: Chudší lidé dají z platu za spotřebu víc. Změny si ale žádá spíše zdanění práce a majetku

O výzkumu a metodologii

Cílem reprezentativního šetření Daně pod lupou je provést odhad zdanění ekonomicky aktivních obyvatel Česka. Dále prozkoumat znalosti nedostatků českého daňového systému a postoje populace vůči jeho možným reformám. Šetření metodicky a obsahově připravil PAQ Research.

Odhad zdanění

Pro porovnatelnost míry zatížení různých skupin obyvatel počítáme celkové zaplacené daně jako poměr k jejich příjmům (tzv. ATR – průměrná daňová sazba). Součástí těchto analýz jsou pouze ekonomicky aktivní obyvatelé s příjmy z práce či kapitálu. Nezahrnujeme tak například obyvatele, kteří pobírají výhradně důchod, protože by došlo k výraznému zkreslení míry zdanění. Podrobně je metodika výpočtů popsána v příloze na konci tohoto dokumentu.

Sběr a zpracování dat

Sběr dat provedla agentura NMS Market Research od 27. ledna do 15. března 2025. Data byla sbírána pomocí online standardizovaného dotazníku (CAWI) na členech Českého národního panelu. Soubor je po převážení kvótně reprezentativní na českou populaci dospělých od 18 do 75 let z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, ekonomické aktivity, celkového příjmu domácnosti, kraje, velikosti sídla, zaměstnaneckého a OSVČ příjmu.

Dotazování se zúčastnilo více než 1 300 dospělých, kteří vypovídali také o příjmech dalších členů domácnosti. Celkem tak byly získány informace o více než 2 800 členech šetřených domácností. Pro analýzy daňové zátěže byli využiti ekonomicky aktivní dospělí s příjmy z práce či kapitálu do 75 let, celkem 2 010 jednotlivců. Do analýz znalostí a postojů vstupuje 1 259 primárních respondentů od 18 do 75 let.