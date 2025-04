Daně 2025: Český unikát. Vysokopříjmoví živnostníci mohou danit mnohem méně než zaměstnanci

O výzkumu a metodologii

Ve výzkumu odhadujeme míru zdanění ekonomicky aktivních obyvatel Česka. Šetření metodicky a obsahově připravil PAQ Research. Kalkulačka založená na tomto šetření je zjednodušená (například předpokládá zaměstnání po celý rok).

Odhad zdanění

Pro porovnatelnost míry zatížení různých skupin obyvatel počítáme celkové zaplacené daně v poměru k jejich příjmům. Součástí těchto analýz jsou pouze ekonomicky aktivní obyvatelé s příjmy z práce či majetku. Nezahrnujeme tak například obyvatele, kteří pobírají výhradně důchod, protože by došlo k výraznému zkreslení míry zdanění.

Mezi odvedené daně zahrnujeme daně z příjmů fyzických osob, povinné pojistné (zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ), daně z nemovitých věcí a daně ze spotřeby (DPH a spotřební daně). Daně simulujeme na základě vyplněných údajů o příjmu, majetku, spotřebě a situaci domácnosti v roce 2024. Od těchto daní odečítáme nepojistné dávky (v hmotné nouzi a státní sociální podpory). Zdanění firem či hazardu nezahrnujeme.

Mezi příjmy zahrnujeme superhrubou mzdu zaměstnanců, reálný zisk ze samostatně výdělečné činnosti a výnos z pronájmu a kapitálu. Mezi výnos z pronájmu zahrnujeme i imputované nájemné (pomyslný nájem, který si vlastník platí sám sobě).

Daně i příjmy bereme za jednotlivce; proměnné za celou domácnost rozdělujeme podle deklarovaného podílu spotřeby. Pokud má respondent příjmy i z důchodu, spotřební výdaje pro výpočet snižujeme o část hrazenou právě důchody (jedná se o příjem, který není z ekonomické činnosti).

Sběr a zpracování dat

Sběr dat provedla agentura NMS Market Research od 27. ledna do 15. března 2025. Data byla sbírána online pomocí standardizovaného dotazníku (CAWI) na členech Českého národního panelu. Soubor je po převážení kvótně reprezentativní na českou populaci dospělých od 18 do 75 let z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, ekonomické aktivity, celkového příjmu domácnosti, kraje, velikosti sídla, zaměstnaneckého a OSVČ příjmu.

Dotazování se zúčastnilo více než 1300 dospělých, kteří vypovídali také o příjmech dalších členů domácnosti. Pro analýzy daňové zátěže byli využiti ekonomicky aktivní dospělí s příjmy z práce či kapitálu do 75 let, celkem 2 010 jednotlivců. Do analýz znalostí a postojů vstupuje 1259 primárních respondentů od 18 do 75 let. V datech byly provedeny kontroly kvality vyplnění a logické konzistence odpovědí (včetně vyhodnocení testů pozornosti). Respondenti s nekonzistentními odpověďmi, příliš rychle či nepozorně vyplněné byly z analýz vyřazeny.