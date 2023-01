Extrémně daníme spotřebu a práci. Zdaňme raději víc zisky a kapitál, doporučuje ekonom Fassmann

Vláda chystá kvůli vyrovnání schodku státního rozpočtu změnu v sazbách daně z přidané hodnoty. Chce sjednotit dvě nižší 10 a 15procentní sazby v jednu, nejčastěji se mluví o 13 až 14procentní. Ekonom NERV Petr Janský podporuje mírné zvyšování DPH, odborářský ekonom Martin Fassmann varuje před inflačními dopady takového kroku a vyzývá ke strukturální změně zdanění. Praha 14:03 25. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze a zdražování (ilustr. foto) | Zdroj: Profimedia

„Před třemi lety jsme měli jen jednu sníženou sazbu, tedy měli jsme dvě sazby a teď máme tři. Tento návrat bych nevylučoval, pomohlo by to jednoduchosti a efektivnosti systému. Zároveň to není zásadní věc,“ uvádí v Pro a proti ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Janský.

Hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann nechápe, proč se o sjednocení daňových sazeb vůbec jedná.

„Podle ministra financí to bude rozpočtově neutrální, takže je otázka, proč to vůbec dělat, navíc inflačně neutrální opatření to nebude.“

„Platí axiom, že pokud se sazby DPH snižují, tak efekt inkasuje většinou obchodní rozpětí a ceny neklesají. Když se ale DPH zvyšuje, tak se zvyšuje i cena. Pokud by tedy k tomuto došlo, znamenalo by to poměrně značný nárůst cen některých klíčových komodit, jako je teplo, voda, doprava, ale třeba i kojenecká výživa, léky a další,“ dodává Fassmann.

Sociální citlivosti nelze řešit přes systém daně z přidané hodnoty. „Máme tu dobře rozvinutý sociální systém a daň z příjmů fyzických osob. To, že máme vysoké odvody u nízkopříjmových domácností, vysoké sociální a zdravotní pojištění, je problém. Kompenzovat toto trochu u jiné částky v daňovém systému není nejšťastnější,“ uznává Janský.

„Minulý rok narostla inflace o 15 procent. Na letošní rok se plánuje nárůst mezi devíti a deseti procenty. Nápad na sjednocení sazby DPH evidentně ještě dál zvýší inflaci. Tato vláda, která by měla naši jednu z nejvyšších inflací v Evropské unii brzdit, ji ještě bude dál podněcovat. To je absurdní,“ kritizuje Fassmann.

Ani Janský není zastánce sjednocování sazeb DPH. „Tady ale nikdo nenavrhuje zvýšení DPH v tomto roce. Inflace je zásadní problém, nechci, aby ji vláda podporovala proinflačními kroky.“

„Takže případné zvyšování DPH by mělo být nastaveno tak, aby inflaci podpořilo ve vhodný čas, ne v tento rok. Mám ale před sebou prognózu České národní banky a ta říká, že v polovině příštího roku bude inflace přibližně dvě procenta.“

„Nejde jen o příjmy, ale také o inflační očekávání. Nechtějme po vládě, aby nedělala proinflační opatření, ale chtějme, aby dělala něco protiinflačního.“

„Ve skutečnosti může udělat řadu opatření proti inflaci, ale nekoná, proto je součástí této vysoké inflace, když nepůsobí proti inflačnímu očekávání, cenovým kartelům v obchodě a tak dále,“ tvrdí Fassmann.

Hlavní problém je zadlužování dalších generací a tak i jejich vyšší daňová zátěž. „Každý rok máme 300 miliard strukturální deficit. A to je důvod, proč teď diskutujeme zvýšení daní, které já bych nikdy osobně nepreferoval.“

„Já nechci zvyšovat DPH samo o sobě, protože to nevede k něčemu dobrému. Jsem ochotný ale říkat, že to dává smysl, protože nechci, aby se zvyšovaly daňové a jiné odvody z průměrného platu, nechci snižovat valorizaci důchodů. Proto jsem ochotný místo těchto těchto opatření lehce zvýšit DPH,“ vysvětluje Petr Janský.

Nahrazovat nedostatek veřejných financí z DPH je prý absurdní. „Jde o to, že náš daňový systém je extrémně vychýlený ve prospěch zdanění spotřeby a zdanění práce. Co ale není zdaněno, je zisk a a kapitál,“ poukazuje na oblast, kde by vláda měla podnikat daňové změny Martin Fassmann.

