Dělení daní podle hejtmanů diskriminuje některé kraje. Žádají nová kritéria, stála by 12 miliard korun

Po spravedlivém rozdělení daní volá šest krajů.

Šest krajů, které požadují spravedlivou změnu, vedou hejtmanka a hejtmani z politických stran napříč politickým spektrem a zastoupeny jsou jak strany koaliční, tak opoziční. (STAN, KDU-ČSL, ANO, ČSSD). Jde o @StredoceskyK,… pic.twitter.com/GpxOAf3KQF — Petra Pecková (@PPeckova) October 18, 2023

Opravy silnic, středních škol a nemocnic. Právě na tyto investice některým regionům chybí peníze. Podle hejtmanů ze šesti krajů je to i kvůli tomu, že současné rozdělování výnosů z daní je pro ně diskriminační. Dotýká se to menších a chudších regionů, ale taky těch větších a bohatších. V přepočtu na obyvatele totiž dostávají méně peněz než jiné kraje. Někteří hejtmani to teď chtějí změnit. A žádají i o to, aby stát regionům z daní posílal více.