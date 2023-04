Kovářová: Progresivní zdanění je krizové řešení. Bylo by dobré, kdyby ho ODS alespoň zvážila

Stát by podle nové studie mohl vybrat na daních o 30 až 60 miliard korun více, pokud by upravil současnou daňovou politiku. Podle výpočtů ekonomického institutu IDEA a organizace PAQ Research by změny nedopadly na lidi s nízkými příjmy a střední třída by změnu nepocítila. Experti do studie zahrnuli i návrhy hnutí STAN a TOP 09, kteří chtějí základní sazbu zvýšit na 17 procent, usilují o progresi velmi vysokých příjmů nebo zvýšení slevy na dani.

