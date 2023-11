,Nemá potřebné znalosti.‘ Křetínský chce ve Francii koupit část IT společnosti Atos, politici protestují

Český podnikatel Daniel Křetínský chce ve Francii koupit část strategické IT společnosti Atos, která se potýká s finančními problémy. Plánovanou transakci kritizují někteří politici. Desítky republikánských senátorů a poslanců podepsalo výzvu v deníku Le Figaro, ve které požadují, aby firma, která vyrábí superpočítače, zůstala ve francouzských rukách. Výhrady mají i někteří akcionáři společnosti Atos. Od stálého zpravodaje Paříž 8:22 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Křetínský na konferenci SHIFTS23 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím, že pan Křetínský nemá potřebné znalosti tohoto sektoru. Navíc nenabízí další možnosti spolupráce na rozdíl od jiných francouzských nebo evropských aktérů. Jsem přesvědčený, že společnost Atos právě tuto synergii potřebuje,“ říká Hervé Lecesne, který vybudoval společnost na potravinová aromata.

Továrny má ve Francii i v Belgii. V IT společnosti Atos drží procentní podíl a patří tak mezi největší malé akcionáře.

„Firma Atos vyrábí velmi výkonné superpočítače, které zvládnou miliardy operací za sekundu. Využívají se v mnoha oborech – například při simulování jaderných testů nebo při předvídání klimatických změn. Společnost Atos se ale zároveň specializuje na zpracovávání velkých množství dat a na prvky kyberbezpečnosti, které využívají i francouzské zpravodajské služby,“ vysvětluje význam firmy Atos novinář deníku Libération Jérôme Lefilliâtre.

Výhrady akcionářů

Akcionáři firmy Atos nesouhlasí ani s finanční operací, na základě které má český podnikatel získat podíl ve firmě, jejíž obrat se pohybuje kolem 11 miliard eur a která zaměstnává přes 100 tisíc lidí.

„Doufám, že se to navrhované transakční schéma ještě změní. Teď se počítá s tím, že pan Křetínský převezme kontrolu nad polovinou společnosti, aniž by převzal i bankovní závazky,“ dodává Lecesne.

Akcionáři mají podle Hervého Lecesna výhrady taky k plánovanému rozdělení společnosti Atos. Daniel Křetínský má koupit divizi s názvem Tech Foundations, která se specializuje na datová úložiště.

Novinář francouzského deníku Libération Jérôme Lefilliâtre | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Ve strategické části jménem Eviden, která vyrábí superpočítače, má získat sedmiapůlprocentní podíl. Proti tomuto obchodu se postavilo přes 80 republikánských poslanců a senátorů, kteří jsou přesvědčeni, že by společnost měla zůstat ve francouzském vlastnictví.

„Samozřejmě bereme tyto obavy na vědomí. Na druhou stranu podle nás nejsou namístě. My kupujeme část firmy. Respektive současná firma Atos se rozdělí na dvě části. Nám zůstane ten starý Atos – zejména datacentra. Ta strategická aktiva se přesunou do firmy Eviden, ve které mi budeme mít pouze 7,5 procenta bez jakéhokoliv vlivu na řízení společnosti,“ popsal před časem Radiožurnálu mluvčí Daniela Křetínského Daniel Častvaj.

Rozhodující vliv

Podle francouzského novináře Jérôme Lefilliâtra by ale český podnikatel získal rozhodující vliv ve firmě.

„Se sedmi procenty by mohl mít zastoupení ve správní radě, což je rozhodovací orgán společnosti. Kdyby se volilo nové vedení, tak by měl hlasy. Mohl by mít zároveň vliv na směřování skupiny. Když tedy někdo říká, že se sedmi procenty nemáte kontrolu, tak je to pravda. Rozhodně to ale neznamená, že nemáte vliv,“ uvádí Lefilliâtre, francouzský novinář a zároveň autor knihy o Danielu Křetínském.

O prodeji části strategické společnosti Atos českému podnikateli rozhodne valná hromada firmy na zasedání v druhém čtvrtletí příštího roku.

Transakci chce přehodnotit i francouzská společnost Onepoint, která získala necelých deset procent skupiny a stala se tak jedním z předních akcionářů.