Sociální dávky a přídavky by šlo vyplácet i bez žádostí, máme na to dostatečná data, říká sociolog Prokop

Stát může podle šéfa společnosti PAQ Research Daniela Prokopa definovat ze svých dat skupiny lidí, které mají nárok na levnější energetický tarif. Dostanou ho podle něj i domácnosti, které ho nepotřebují. „Bál bych se těch rychlých opatření, mezi které já řadím i ten pětitisícový příspěvek v Česku, a že ten energetický tarif je pro všechny. To je podle mě hrozně náročná a nákladná věc, která se z poloviny míjí tím účinkem.“ Život k nezaplacení Praha 16:21 6. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop, sociolog | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Minulý týden jsme v rozhovoru s Danielem Prokopem říkali, že žádost o příspěvek na bydlení by se měla od července výrazně zjednodušit. My už teď víme, jak o něj efektivně žádat?

Když se lidé najdou web ministerstva práce, což je MPSV.cz, tak tam uvidí hned takový ošklivý hnědý banner nahoře, takže tam mohou zažádat. Zkoušel jsem to, je to opravdu výrazně jednodušší. Když máte přílohy jako nájemní smlouvu a podobně, tak to je otázka maximálně pár desítek minut a zároveň to podáte elektronicky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko 2022: Život k nezaplacení. Poslechněte si pravidelný rozhovor Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem

Má to jeden velký háček, a to že musíte mít bankovní identitu nebo elektronickou občanku. Takže ta žádost je výrazně jednodušší, to je krok dobrým směrem, ale musíte mít bankovní identitu. Což asi hodně lidí, kteří potřebují příspěvek na bydlení, nemá.

Takže cesty jsou dvě. Zaprvé si v bance zkusit udělat bankovní identitu. To můžou i seniorům pomoct v bance udělat, je to docela jednoduché. Zadruhé jim potom může někdo pomoc - třeba syn nebo vnouče - požádat elektronicky.

Stát by měl zpřístupnit i tuto jednoduchou žádost lidem bez bankovní identity. Takže si ji vyplníte, pošlete a zajde jen potvrdit svojí identitu občankou. Takže je to lepší, je to jednodušší, ale zatím jenom pro lidi, kteří jsou online.

Dá se říct, jestli nebo za jak dlouho se to projeví? Očekává se zvýšený zájem lidí o tento příspěvek?

Myslím si, že dokud to bude jenom přes bankovní identitu a zároveň jsem nezaregistroval žádnou velkou kampaň, tak zájem moc nenaroste. Teď by měla vláda investovat do toho, že rozešle informace seniorům, že udělá kampaň po sociálních sítích. A zároveň že to zpřístupní i lidem, kteří nemají nástroje, jako je bankovní identita.

Bylo by také dobře zrušit poplatky, které se třeba platí za elektronickou občanku, pokud tam nějaké jsou, využít toho abychom digitalizovali maximum státní správy.

ŽIVOT K NEZAPLACENÍ Průzkum provedla společnost PAQ Research. Český rozhlas s ní startuje nový projekt, zajímá se v něm o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi. O projektu čtěte více zde

Podrobné grafy si můžete prostudovat zde

Jak by se dala zjednodušit administrativa kolem dalších dávek?

Obecně bych jich víc udělal bez žádostí. Protože víme, kdo žádal o příspěvek na bydlení, víme, kdo žádal o přídavek na děti. Víme, jaké domácnosti třeba jsou tak nízkopříjmové, že nevyčerpají slevu na dítě, ta jim přechází do bonusu.

Takže se dá docela jednoduše definovat spodních dvacet procent příjmové společnosti. Ne úplně přesně, ale dostatečně přesně. A těm se dá třeba energetický tarif nebo nějaký příspěvek poslat adresně, v podstatě bez žádostí.

Myslím si, že vláda by měla využívat spíš toho, že digitalizuje a využít současná data. Nějak je propojí a bude mířit takové ty ad hoc podpory, které poslala takřka všem rodinám, nebo ten energetický tarif na dvacet až třicet procent chudší společnosti.

Tady asi neexistuje univerzální rada, protože pokud chceme něco zrychlit, tak to pravděpodobně jinak než online nejde. Co tedy poradit lidem, kteří by si chtěli zažádat o nějaký příspěvek nebo dávku, jsou v seniorském věku a nemají připojení? Mají jim pomoct děti?

Teď je nejjednodušší, když dítě nebo i senior sám půjde do banky. Sedm bank poskytuje bankovní identitu, to je vlastně přihlášení typu do online bankovnictví. A potom žádost musí se seniorem udělat třeba děti, vnuk, soused. Ale musí mít přihlášení do bankovní identity.

Jako zázrak. Německo zastavilo inflaci Číst článek

Potom to vyplní docela jednoduše, pošle to online a už nemusí ani nikam chodit. Takže to je asi nejjednodušší. Druhá věc je jít na úřad práce. Nic jednoduššího asi teď není, jen ty dvě možnosti.

Takže stát by se měl trošku polepšit v tom, aby to zjednodušil i lidem, kteří si to třeba vyplní, vytisknou, pošlou poštou a podobně.

Když se bavíme o bydlení, jaký je váš názor na solidární příspěvek na bydlení uprchlíků. Jste spokojený s tou verzí, která prošla?

Navrhovali jsme navýšit původní příspěvek a zejména udělat progresi. Aby za jednoho ubytovaného člověka bylo třeba 5000 a potom to klesalo. Protože když bylo za každého 3000, tak vlastně ubytovat třeba jednoho, třeba samotnou ženu s jedním dítětem je hrozně nevýhodné.

Když potom máte velkou rodinu, tak naopak to bylo možná moc štědré. Takže vláda, myslím, udělala dobře, že udělala tento sestup s počtem členů, aby lidé ubytovávali jednoho člověka.

A zároveň je třeba říct, že i když to může stát 15000 na rodinu, tak je to násobně levnější, než je nechat v placených hotelech, ubytovnách a podobně. Analýza, na které jsme spolupracovali, ukazuje, že by stačilo přesunout 2000 až 3000 lidí z rekreačních objektů do bytů a už se to vyplatí státu finančně.

Rostoucí náklady na energie

Německý kancléř Olaf Scholz označil rostoucí náklady na vytápění za sociální výbušninu. Může to bouchnout i u nás?

Napsal jsem knížku Slepé skvrny, kde jedna kapitola je o metaforách v politice. Takže když nějaký politik říká, že je něco výbušnina, tak to k něčemu směřuje. Většinou k tomu, že se musí nějak rychle uhasit. Takže tím chce obhájit nějaké rychlé řešení.

Pražská burza výrazně propadla. Může za to především oslabení ČEZu o skoro devět procent Číst článek

Takže bych řekl, že výbušnina není úplně dobrý příměr. Protože ono to užírá pomalu, pomalu to bude ovlivňovat a ničit hospodaření části domácností. Část se s tím vyrovná, i kdyby to trvalo roky. Takže bych se bál metafor o výbušnině, protože potom děláme hodně výbušná opatření místo těch trpělivých, postupných, na základě analýz.

Jak změnit daně, abychom to nebrali chudým lidem? Jak změnit důchody, abychom přidali i těm samostatně žijícím důchodcům a podobně. Když o tom moc mluvíte jako o výbušnině, tak možná se potom sám doženete k nějakému moc rychlému technickému zákroku.

Ale samozřejmě byl velký problém na podzim a v zimě, protože se spojí další nárůst plynu, spojí se možná začínající ekonomické problémy a propouštění. Když inflace trvá dlouho, tak i potraviny začnou požírat víc peněz lidem. Takže je to věc, která se nedá podcenit.

Prezident republiky Miloš Zeman říkal, že mu je sympatický návrh na zavedení úsporného tarifu na energie. Vláda by ale podle něj měla pomáhat kontinuálně. Jaká by byla pod ideální podoba toho úsporného tarifu na energie?

Podle mě by měl směřovat k nějakým dvaceti až třiceti procentům domácností, o kterých jsme mluvili. To jsou samostatně žijící důchodci, chudší rodiny s dětmi a podobně.

To jde definovat i z administrativních dat, které stát má. Prostě ví, kolik rodičů má tak malé příjmy, že když čerpají slevu na děti, tak ji vlastně nevyčerpají, a stát jim to vrací v bonusu.

Vláda je připravena dát na úsporný tarif více než 50 miliard, tvrdí Gazdík. Mají ulevit placení energií Číst článek

Takže může vydefinovat skupiny a těm dát nárok na levnější energetický tarif, protože teď to bude stát 66 miliard dohromady. A jak jsem říkal, jsou domácnosti, na které má inflace takový vliv, že místo 20 000 měsíčně najednou jim ušetří a z toho příjmu zbývá 16 000. A má cenu takovým lidem dávat 5000 a doplňovat jim úspory?

To bych řekl, že moc smysl nemá. Naopak to může být dost proinflační a podpoří to délku inflace. Takže pokud by nebyli schopni rychle udělat něco jiného, tak na pár měsíců je to v pořádku, ale aby to mohlo trvat dlouhodobě, tak to určitě musí být cílený sociální tarif.

Krize a lidská psychika

V rozhovorech Česko 2022: Život k nezaplacení se zabýváme hlavně materiální stránkou krize. A jak se podle dosavadních výsledků průzkumu může tato situace odrazit časem na psychice lidí?

Jedna věc jsou úzkosti, deprese, které narostly. Z 10 na nějakých 13 nebo 14 procent lidí, kteří splňují klinické symptomy v dotaznících, které máme ve výzkumu.

Sama doma? Sociální izolace je nejvýznamnějším rizikovým faktorem depresí, víc dopadá na ženy Číst článek

Ne všichni musí mít depresi, ale prostě splní nějaká kritéria v sebediagnostickém dotazníků. Vyšší to bylo ještě za covidu. Takže kdyby přišla ještě nějaká uzavírka, která do toho přidá omezení sociálních aktivit, tak to asi bude ještě výrazně horší.

A druhý vliv je nejistota do budoucna. Ta hodně ovlivňuje pocit lidí z kvality života, pocit z toho, že vaše děti se budou mít líp než vy. A často je nejistota také zdrojem volby populistů, takže na to si musíme dát pozor.

To není přímo duševní zdraví, ale je to taková obava. Duševní zdraví se zhoršuje u chudších lidí a u zasažených více než u střední třídy. U střední třídy může být nejistota. Stát by podle mě místo toho, aby jim dával 5000 korun, jako člověku ze střední třídy jednorázově nejistotu redukovat.

Když udělá programy, které vám pomůžou svoje bydlení upravit tak, abyste měl fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, lepší zateplení, tak víte, že další krize, které můžou trvat x let, vás nezničí. Takže pro omezení nejistoty střední třídy je nutné inovovat energetiku, pomoci domácnostem s efektivním topení a zateplením a podobně.

To jsme trošku prováhali posledních pět a více let, takže to budeme dohánět.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.