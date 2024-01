Hledáme optimum pro člověka i celou společnost, říká sociolog Prokop o nastavení důchodového systému

Z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) vyplývá, že většina Čechů nesouhlasí s pomalejším zvyšováním důchodů, Lidé ale zároveň většinou nechtějí sami dávat na penze víc peněz prostřednictvím zvýšení daní nebo sociálního pojištění. Co s tím, nastínil sociolog Daniel Prokop pro Radiožurnál. Praha 15:37 10. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Prokop | Zdroj: Profimedia

Pokud většina lidí nechce vyšší daně nebo sociální pojištění, dají se přivést peníze do důchodového účtu jinudy?

Jsou návrhy, jak tam dát třeba část DPH, ale myslím si, že ta dlouhodobá udržitelnost by měla být závislá v tom, že je to nějaká pojistná dávka, na kterou vy si odvádíte, byť se to průběžně rozděluje, takže by měla být v tom systému samostatná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak by mohly být valorizace důchodů udělány lépe? A jak podpořit chuť spořit si na důchod? Poslechněte si rozhovor se sociologem Danielem Prokopem

Ve zmíněném výzkumu CVVM chybí jeden parametr, a to zvyšování odchodového věku, což také pohybuje s těmi výdaji. Ono vám to výdaje sníží, protože ti lidé jsou kratší dobu v důchodu a zároveň vám to zvyšuje příjmy, protože více lidí pracuje. Tohle je ten nejefektivnější parametr v důchodovém systému. Což podle předchozích výzkumů většina Čechů také nechce.

Ale myslím si, že výzkum, který by měl tohle zkoumat, by měl také lidem dávat možnost si to sestavit, protože podle mě jsou profese, kterým se určitě vyplatí spíš neprodlužovat věk a zvyšovat odvody, naopak jsou profese, kterým se vyplatí ty výstupní důchody snižovat, protože jsou schopni se zajistit jinak. Takže tam určitě je optimum pro každého člověka. Teď jde o to, aby to optimum bylo celospolečenské.

Já si myslím, že tam jde udělat to, že bychom snížili rozdíl mezi odvody vysokopříjmových OSVČ a zaměstnanců. Navíc od čtyřnásobku průměrné mzdy se neplatí žádné sociální pojištění, což reagovalo na výrok Ústavního soudu z roku 2011, ale takovým hodně přehnaným způsobem, podle mě by tam mohla být třeba nějaká snížená sazba.

Pořád je tady možnost podpořit nějaký ten spořící pilíř nebo vůbec spoření na důchod. Když se podíváme, co se děje od ledna, tak je tady možnost využívat nové, dokonce státem podporované produkty pro spoření. Jedná se o takzvaný dlouhodobý investiční produkt, což je něco jako účet na kterém můžeme pravidelně nakupovat dost investičních nástrojů, a můžeme na něj čerpat tu daňovou úlevu.

Ano, to je určitě nástroj, který může částečně pomoct. On není úplně důchodový pilíř, protože vás nenutí si to vyčerpat během dvaceti let v důchodu, je to investiční produkt, který nemá tohle vynucení toho dlouhodobého čerpání v důchodu. To je podle mě jeho slabina.

A já čekám, že ho využijí spíše vysokopříjmoví obyvatelé, protože za A mají na to investování peníze a za B ta sleva funguje přes snížení daňového základu, to znamená, že se vám sníží to, z čeho platíte daně.

Vtip je v tom, že my máme progresivní daň z příjmu od trojnásobku průměrné hrubé mzdy. Takže snižovat ten základ, z kterého to platíte, se díky tomu mnohem více vyplatí lidem, kteří na ten trojnásobek průměrné mzdy dosáhnou, protože oni si snižují ten základ, ze kterého platí to vyšší procento daní. Takže oni si ty daně snižují mnohem efektivněji než lidé, kteří mají příjmy do toho trojnásobku.

Hlavním problémem Česka není zadlužení. Ze škrtů budoucnost nevykvete, upozorňuje sociolog Biler Číst článek

Další problém je v tom, že vysokopříjmoví obyvatelé si zkombinují více investičních produktů, ale podle mého názoru základ penzijního systému, ve kterém funguje ten třetí pilíř, je nějaký hodně nízkonákladový produkt, kde je velká část populace, s mnohem nižšími poplatky.

Takovým příkladem jsou třeba Skandinávské fondy, kde vy se o to vůbec nestaráte, jde vám tam část mzdy, zároveň tam jsou násobně menší poplatky než v Česku za provoz těch fondů ze strany těch penzijních společností.

A tím do těch pilířů dostanete velkou část společnosti. Nejde postavit důchodový systém na produktu, kde musíte takovým způsobem zvažovat rizika, vybírat si ten produkt a podobně.

Celý rozhovor s Danielem Prokopem si poslechněte v audiozáznamu výše.