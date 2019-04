Úředníci zkontrolovali 2,5 milionu daňových přiznání. Nejčastější chyba? Žádný podpis

Pracovníci finančních úřadů museli během dubna projít skoro dva a půl milionu podaných daňových přiznání. Řadu poplatníků museli kvůli chybám kontaktovat. Někteří se třeba na dokument zapomněli podepsat, další nepřidali přílohy nebo vynechali kolonku s číslem účtu, kam chtějí poslat přeplatek na daních. Takzvané vratky stát musí odeslat do 2. května, tedy do tohoto čtvrtka, upozorňuje Radiožurnál. Praha 11:06 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovníci finančních úřadů museli během dubna projít skoro dva a půl milionu podaných daňových přiznání (ilustrační snímek) | Zdroj: Profimedia

„Každý má dělat to, co umí, já to neumím,“ vysvětluje živnostník František Bareš důvod, proč za něj vyplňuje daňové přiznání účetní. Jak prodejce stavebních strojů říká, nemůže se mu tak stát, že by přehlédl důležitou kolonku nebo zapomněl na podpis.

„Minimalizuje to procento chyb. Když to budu dělat já, ještě mi dají pokuty. Já se právě chci vyhnout tomu, aby mě sem volali, že jsem něco neudělal,“ dodává.

Poslechněte si příspěvek Radiožurnálu o daňových přiznáních

Do 1. dubna letos odevzdaly daňové přiznání dva miliony 400 tisíc poplatníků. Kolik z nich při vyplňování chybovalo, finanční úřady nepočítají.

Bez podpisu a příloh

Podle zjištění Radiožurnálu si ale například jeden pražský obvod musel zavolat 150 podavatelů, kteří se na dokument zapomněli podepsat. Je to podle mluvčí finančního úřadu pro Prahu Radky Musilové vůbec nejčastější chyba.

„Nejčastější chyby, které se objevují, jsou: absence podpisu, případně chybí bankovní spojení, na které má být poukázán přeplatek, případně daňové přiznání neobsahuje potřebné přílohy,“ popisuje.

Úřednice a úředníci pak poplatníkům volají nebo píší e-maily a na chybu je upozorňují.

„Je to vstřícný krok, kdy jsou neformální cestou poplatníci kontaktování buď telefonicky, e-mailem, nebo je jim poslána SMS zpráva,“ říká.

Další situací je, kdy na finanční úřad přijde daňové přiznání, které je vyplněné celé špatně. „Naši pracovníci zkontaktují poplatníka a snaží se s ním domluvit způsob odstranění vad, pokud se nepodaří, tak je mu zaslána výzva k odstranění vad podání,“ dodává.

Vratka

Do druhého května musí stát odeslat peníze lidem, kteří žádají o takzvanou vratku - tedy o přeplatek na daních: „Pokud si poplatník zažádá o vratku, tak do 30 dnů od ukončení lhůty pro daňové přiznání je mu poukázán zpět, a to buď na účet, nebo prostřednictvím poštovní poukázky, letos je to do 2. 5. 2019.“

Jiná lhůta platí pro poplatníky, kteří využívají služeb daňového poradce a přiznání podávají do 1. července.

Podmínkou ale je, aby poplatníci finančnímu úřadu v běžné lhůtě do 1. dubna doručili plnou moc, kterou udělili právě poradci nebo advokátovi. Podle odhadů finanční správy poplatníci odevzdají v prodlouženém termínu do července ještě skoro 600 tisíc přiznání.

Pokud plátce daňové přiznání nepodá vůbec, zaplatí minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty je pak pět procent stanovené daně, vždy maximálně 300 tisíc korun.