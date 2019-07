Českých firem se sídlem v daňových rájích je nejméně od roku 2011. Přestaly plnit své hlavní funkce

ČEZ se bude zajímat o možnost těžby lithia u Cínovce. Holdingu EMH půjčí přes 50 milionu korun

ČEZ se do konce roku rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na brífinku to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).