‚Hra o přežití.‘ Obce se připravují na škrty ve svých rozpočtech, někde se chtějí zadlužit

Úvěry, rozpočtové škrty, čerpání rezerv, ale také omezení investic. Právě tak plánují v příštím roce řešit výpadky příjmů obce a kraje. Kvůli takzvanému daňovému balíčku, který dva dny před Vánoci prošel Parlamentem, mohou přijít o miliardy korun. Praha 16:00 27. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obce a kraje plánují výpadky financí kvůli daňovému balíčku řešit mimo jiné škrty či úvěry (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Právě nejasnosti kolem daní a změny na poslední chvíli vedly k tomu, že řada samospráv vstoupí do Nového roku s rozpočtovým provizoriem.

Například v Turnově se 14 000 obyvateli je v ohrožení přístavba divadla za 100 milionů korun. A město neví, jak očekávaný propad příjmů nahradit.

„I kdybychom zrušili městskou policii, hasičkou jednotu, tak je to 13 milionů za rok. Tak abychom věděli, v čem se všichni pohybujeme,“ srovnává pro Radiožurnál starosta Tomáš Hocke z Nezávislého bloku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obce se připravují na škrty ve svých rozpočtech, někde se chtějí zadlužit. Natáčel Václav Štefan

V Olomouckém kraji chtějí samosprávy uspořit na opravách chodníků.

V Moravskoslezském kraji se některá města zadlužují, aby dokončila plánované projekty. Třeba Opava si bere úvěr 400 milionů korun.

V Jihomoravském kraji museli radní při sestavování rozpočtu hlavně škrtat. „Proto jsme mu dali název podle toho, jak to vypadá: Hra o přežití,“ podotýká hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Radní osekali třeba dotace pro obce.

To Středočeský kraj zruší například příspěvek na jízdné pro seniory, žáky a studenty. Ale také participativní rozpočet, kde obyvatelé vybírali, na jaké projekty půjdou peníze.

Jiří Rusnok: Daňový balíček je málo muziky za hodně peněz. Pro oživení ekonomiky nebude efektivní Číst článek

„Opravdu hledáme, kde se dá a kde to bolí nejméně proto, aby se zachovaly ty zásadní investice,“ vysvětluje Radiožurnálu hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN

Třeba Pardubický kraj vstoupí do nového roku rozpočtovým provizoriem. Stejně jako Ústí nad Labem.

České Budějovice plánují hospodařit se schodkem zhruba půl miliardy korun. Dorovnají ho z rezerv i úvěru. Záležet ale bude na tom, jaký bude konečný dopad daňového balíčku.

„Jsme připraveni se k tomu vrátit začátkem příštího roku právě podle výsledků projednání v centrálních orgánech,“ vysvětlil náměstek primátora pro finance Petr Holický z hnutí ANO.

‚Přijatelné ztráty‘

Senátní verze daňového balíčku, kterou schválila Poslanecká sněmovna, počítá s kompenzacemi pro kraje a obce ve výši zhruba 80 % propadů daňových příjmů. Ministerstvo financí odhaduje, že pro obce to bude znamenat ztrátu ve výši přes osm miliard ročně. Pro kraje pak 2,6 miliardy korun.

Sněmovna schválila daňový balíček. Potvrdila zrušení superhrubé mzdy Číst článek

Podle předsedy Asociace krajů Martina Kuby z ODS je to přijatelné. „Měli bychom zásadní problém, pokud by nebyla žádná kompenzace, to by byl fatální problém pro všechny. Ale takhle si myslím, že to zvládneme. Samozřejmě všichni považujeme za nešťastné dělat změnu rozpočtového určení daní na poslední chvíli a ještě ji dělat v Senátu, což je strašně zvláštní,“ upozornil.

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla se propad příjmů projeví hlavně v investicích, ale i na čerpání Evropských fondů.

„A projeví se to také v chuti podílet se na novém programovém období Evropské unie, kde bude nutné tyto projekty spolufinancovat. Jestliže obce nebudou mít dostatek finančních prostředků, potom nebude ani vůle do takových evropských projektů chodit,“ řekl Radiožuřnálu.

Poprvé za mnoho let taky starostové a starostky podle Lukla sestavovali rozpočty, aniž by věděli, s čím můžou počítat.