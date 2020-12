Prezident zváží vetování daňového balíčku. Je rád, že se snížila sleva na poplatníka, řekla Schillerová

Prezident Miloš Zeman ještě zváží, zda bude daňový balíček vetovat. Po úterní schůzce s prezidentem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na Pražském hradě to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že Zeman je rád, že Senát upravil navrhované zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zároveň by byl radši, kdyby v zákoně bylo pevně stanoveno omezení změn na dva roky. Schillerová uvedla, že je to legislativně neproveditelné. Praha 14:15 15. 12. 2020 (Aktualizováno: 14:28 15. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (vlevo), prezident Miloš Zeman a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Zdroj: Pražský hrad

„Pan prezident mne zplnomocnil, že mohu říci, že zváží to, zda bude zákon vetovat. Každopádně pan prezident je rád, že Senát neodsouhlasil návrh Pirátů na zvýšení daňové slevy na poplatníka,“ uvedla ministryně.

Zároveň podle ní Zeman Senátem schválené zvýšení slevy na poplatníka považuje za konkurenční návrh ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent. „To byl také důvod, proč řekl, že to uváží,“ dodala ministryně.

Pokud upravený návrh schválí i poslanci a podepíše ho Zeman, nahradí superhrubou mzdu dvě sazby daně z příjmů fyzických osob 15 a 23 procent.

Horní komora také souhlasila se zvýšením daňové slevy na poplatníka z dosavadních 24 840 korun ročně na 27 840 Kč v příštím roce a na 30 840 Kč v roce 2022. Obcím a krajům mají být výpadky po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní.

Zemanovi vadil pozměňovací návrh Pirátů, který zvýšil roční daňovou slevu na poplatníka na úroveň průměrné mzdy za předminulý rok, což by v příštím roce znamenalo částku 34 125 korun. Nelíbí se mu také to, že zákon neobsahuje jeho podmínku, aby změna daně z příjmů trvala jen dva roky.

Podle Schillerové by Zeman byl raději, kdyby omezení na dva roky bylo v zákoně přímo uvedeno. Zároveň ale prezident podle Schillerové akceptuje i závazek premiéra Babiše.

Ten na schůzce uvedl, že závazek platnosti změn na dva roky veřejně zopakuje. „Prezident řekl, že věří tomu závazku premiéra, a ten řekl, že pokud bude znovu premiérem, tak udělá vše, abychom se k tomu vrátili,“ uvedla Schillerová.

Přímo v zákoně omezit platnost změn na dva roky je podle Schillerové legislativně neproveditelné. „Jediná možnost by byla stanovit další sazby od roku 2023 a to by bylo špatně, protože zde bude jiná politická reprezentace,“ uvedla.