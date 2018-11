Seveřané mají nižší životní úroveň než USA, tvrdí Bílý dům. ‚Fake news,‘ reagují dánští politici

Zpráva s největší pravděpodobností souvisí víc s domácí politikou než ekonomickou analýzou.

Americký publicistický server Vox připomíná, že Rada ekonomických poradců (CEA) je tradičně jednou z nejopatrnějších a akademicky orientovaných částí Bílého domu. „Jenže poslední zpráva z úterý 23. září je velice podivná,“ píše server.

Zpráva vykresluje – těsně před americkými volbami do Sněmovny reprezentantů a Senátu – socialismus v negativním světle a bez odkazu na data či relevantní literaturu tvrdí, že životní úroveň v severských zemích je nejméně o 15 procent nižší než ve Spojených státech.

Velká Británie zažívá nejdelší pokles životní úrovně za více než 60 let, trvat má až do roku 2020 Číst článek

„Republikáni se snaží přijít s argumentem, že pokud budou voliči hlasovat pro demokraty, kteří jsou blíže k Dánsku než republikáni, tak skončí svět. Ačkoli se Donald Trump snaží o zastrašovací kampaň, nás to nerozhodí. Naopak, smějeme se tomu,“ řekl dánské veřejnoprávní televizi a rozhlasu DR politik Michael Aastrup Jensen z vládnoucí strany Venstre (Liberální strana).

Socialismus snižuje životní úroveň

CEA ve zprávě hovoří o severských zemích – o Dánsku, Finsku, Islandu, Norsku a Švédsku – jako o občas zmiňovaných příkladech úspěšných socialistických států. Jenže ihned dodává, že severské vládní politiky se od těch socialistických v současnosti významně odlišují.

K tomu dodává, že zkušenost severských zemí podporuje tvrzení, že socialismus snižuje životní úroveň. Jako jeden z důkazů zpráva také uvádí, jaké náklady je nutné vynaložit na týden na provoz a koupi pick-upu Ford Ranger XL. Zatímco ve Finsku musí lidé odpracovat téměř 12 hodin týdně, aby si mohli pick-up dovolit, ve Spojených státech jim stačí pouze 4,4 hodiny.

Jako další příklady uvádí vyšší zdanění, hrubý domácí produkt na obyvatele či spotřebu obyvatel. Zároveň zmiňuje i Giniho koeficient, který značí rovnost příjmů v daném státě. Spojené státy přitom dosahují vyšších hodnot než severské země, tedy větší nerovnosti, ukazují data OECD.

Nick Hækkerup z opoziční Sociálnědemokratické strany, který v minulosti zastával několik vládních postů, zprávu označil za fake news. „Prezentuje zavádějící fakta a zneužívá je, aby vykreslila obraz, který nekoresponduje s realitou. Zpráva není ani hodna papíru, na kterém je napsána,“ řekl Hækkerup a dodal: „Je velice znepokojující, že Bílý dům šíří něco, co může být nejlépe popsáno jako fake news.“

David Marek, hlavní ekonom Deloitte, pro iROZHLAS.cz potvrdil, že zpráva nepřipomíná odbornou analýzu. „Uvedený dokument je psán dost tendenčně a selektivně. Spíš je to takový pamflet plný samochvály než seriózní odborná analýza,“ řekl.

Dánsko vždy vyhraje

Do Spojených států se opřel také dánský premiér Lars Lokke Rasmussen. Ten na facebooku vyzval USA k souboji. „Kdykoli bych se zúčastnil soutěže s Amerikou o tom, kdo má ten nejlepší sociální model. Dánsko by vždycky vyhrálo,“ uvedl.

Životní úroveň v Česku roste, předstihla Slovensko, snižuje náskok Německa Číst článek

Tvrzení zprávy je těžké ověřit vzhledem k tomu, že CEA nenabízí definici „životních standardů“. „Tím se v textu patrně míní HDP v paritě kupní síly,“ řekl David Marek. „V rámci skandinávských zemí ale asi nějak přehlédli Norsko, které je výše než USA,“ dodal.

Při srovnání hrubého domácího produktu na hlavu v paritě kupní síle, vede před Spojenými státy přibližně o 2000 mezinárodních dolarů Norsko s 61 414 mezinárodními dolary na obyvatele. Island, Švédsko a Dánsko se pohybují v pásmu nad 50 tisíci mezinárodních dolarů na hlavu, ukazují údaje Světové banky.

Životní standardy ovšem nelze redukovat pouze na paritu kupní síly, tedy na veličinu, kolik si toho může obyvatel dané země dovolit.

Pokud by se zohlednila všeobecná zdravotní péče, vzdělání a placená rodičovská dovolená, Spojené státy by na tom nebyly tak dobře.

„Je pravděpodobné, že nejméně polovina populace v severských zemí by na to byla materiálně lépe než jejich protějšky ve Spojených státech,“ uvedl v americkém deníku The New York Times slavný ekonom Paul Krugman.

Délka dožití i vnímání korupce

Jedním z údajů ukazujících na kvalitu života může být očekávaná délka dožití. Spojené státy se v této kategorii nachází výrazně pod severskými státy. Vévodí Norsko, jehož obyvatelé se průměrně dožijí 82,51 roku. S malým odstupem následují další státy, nejhůře si vede Dánsko s 80,70 roku. Naproti tomu Spojené státy dosáhly v roce 2016 na 78,69 roku. Délka dožití se navíc nezvětšuje, ale od roku 2009 víceméně stagnuje, lze vyčíst z dat Světové banky.

Všechny severské státy také předčí USA s ohledem na vnímanou korupci, ukazuje žebříček Transparency International pro rok 2017. V Dánsku také bylo oproti Spojeným státům v roce 2017 jednoduší podnikat, říkají data Světové banky.

Ne ve všem ale Spojené státy zaostávají. Například v interaktivním indexu OECD Lepší život vévodí Spojené státy v kategoriích bydlení, příjem, zapojení občanské společnosti a zdraví. V těch ostatních naopak zaostávají, nejvýrazněji v kategorii zohledňující správné nastavení pracovní doby a volnočasových aktivit.

V samostatné kategorii spokojenosti se životem jsou Spojené státy až patnácté z 38 zemí – za severskými státy.