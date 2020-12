Nerudová: Český podnikatel musí stále o něco žádat, u sousedů dostane kompenzace automaticky

V pátek se budou muset znovu zavřít hotely a restaurace. Po nuceném uzavření přitom fungovaly jen od 3. prosince. Vláda v pondělí oznámila, že program COVID gastro poskytne restauratérům 400 korun na zaměstnance za každý den nuceného uzavření od 14. října do 31. prosince. Praha 15:21 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Danuše Nerudová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Sektor hotelnictví a restaurací má velmi vysoké náklady, na které není žádný příspěvek. Jsou to třeba náklady na energie, na odpisy. A pokud si je posčítáte, tak se blíží 40 až 50 procentům obratu,“ říká ve Speciálu ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Reaguje tak na pondělní informaci vicepremiéra za ANO Karla Havlíčka, podle kterého jsou připraveny kompenzace na stoprocentní pokrytí nákladů. „Chtěla bych ale podotknout, že v Rakousku dostává stejný sektor 80 procent obratu minulého roku, v Německu je to 75 procent. Je tak potřeba říct, že v evropském srovnání si naši podnikatelé ani zdaleka nesáhnou na takovou podporu jako v zahraničí.“

Německý systém

A přidává ještě další zkušenost od našich sousedů, a to celý systém, podle kterého se kompenzace u nás vůbec vyplácejí. „U nás podnikatelé musejí pořád o něco žádat, což je pro ně nadměrné administrativní břemeno,“ tvrdí Nerudová. To u našich sousedů nemusejí, ale „automaticky, na základě vykazovaných dat, která dávají finančním úřadům, pak kompenzaci dostanou.“

Náš systém předpokládá armádu státních úředníků, která pak nároky posuzuje a vyřizuje. „Je potřeba říct, že se měla zvolit rakouská nebo německá cesta, protože by se výrazně ušetřily administrativní náklady, a to jak na straně státu, tak na straně podnikatelských subjektů. Pomoc by tak byla i rychlejší,“ řekla Nerudová pro Český rozhlas Plus.

A kde na to vzít? To je podle Nerudové otázka na ministryni financí, „ale je to pomoc, která je potřeba. Třeba by šly škrtnout nepotřebné výdaje. Typicky – podnikatelé by mohli dostat daleko větší kompenzace, kdybychom nevyhazovali oknem 130 miliard v podobě zrušení superhrubé mzdy,“ shrnuje.

Danuše Nerudová se tak domnívá, že by kabinet rozhodně měl být „štědřejší“. Taky předpokládá, že celá řada restaurací nebo hotelů může své podnikání ukončit, protože „pro celou řadu z nich to je likvidační“.

Další vládní kompenzace: Podnikatelé mohou žádat o 50procentní příspěvek na nájem za čtvrtý kvartál. Ubytovací služby budou podle kategorie moci čerpat na pokoj a zavřený den 100 až 330 korun. Podle agentury Nielsen ztratilo celé odvětví na tržbách za každý den uzavření 414 milionů korun.