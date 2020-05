Směřujeme ke schodku 500 miliard, říká ekonomka Nerudová, členka Ústředního krizového štábu

Momentálně je Česko podle ekonomky Danuše Nerudové čtvrtou nejméně zadluženou zemí v Evropě a může si tak dovolit zvýšit schodek státního rozpočtu. „Osobně si myslím, že letos směřujeme ke schodku 500 miliard korun, ale ráda bych doplnila, že příští rok by už podobný deficit být neměl a měli bychom se snažit, aby ten schodek byl co nejmenší,“ říká ve Dvaceti minutách Radiožurnálu členka ekonomického týmu Ústředního krizového štábu. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:24 21. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Danuše Nerudová | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Vyrovnaný rozpočet podle ní není reálný ani v příštím roce. „V dalších letech nás čeká celá řada reforem, které musíme učinit. Já dlouhodobě mluvím o tom, že kromě reformy důchodového systému potřebujeme i reformu daňového systému. To je předpoklad k tomu, abychom se dostali k vyrovnanému rozpočtu,“ podotýká Danuše Nerudová.

Momentální krize by ale mohla české ekonomice pomoct. Z montovny by se Česko mohlo posunout k sofistikovanějším průmyslovým odvětvím.

„Z tiskových vyjádření zatím takové kroky nepozoruji. Máme možnost investovat do technologií šetrným k životnímu prostředí, do vývoje velkokapacitních baterií a masivně podpořit udržitelné hospodaření v krajině,“ myslí si Nerudová.

Důchodová reforma

Nerudová navíc i během pandemie řídí práce důchodové komise, které předsedá. Ještě v lednu byly ve hře tři varianty – spravedlivá, technická a úsporná. První dvě předpokládají u základního důchodu 30 procent mzdy, úsporná 22 procent. Ke které z variant se komise přiklání nyní?

„S ohledem na stav státního rozpočtu bude tlak na to, aby důchod z I. pilíře – ten minimální zaručený – byl určitě nižší než 11 tisíc korun, nižší než jsme původně navrhovali. Vyplynulo to z diskuse, které jsme vedli separátně s politickými stranami. Představy se pohybují níže, než je 11 tisíc. Domnívám se, že reálná částka je kolem sedmi tisíc korun.“

„Úsporná varianta nepředstavovala žádnou změnu a ukazovala, že pokud se nic neudělá, tak důchody novodůchodců klesnou. Prostřední varianta počítala s tím, že by byl zaručený minimální důchod z nultého pilíře zhruba ve výši sedm tisíc korun a v I. pilíři byla poté zásluhová částka. Nejštědřejší varianta počítala s částkou 11 tisíc korun v nultém pilíři,“ popisuje Nerudová.

Politická jednání o těchto variantách ale byla kvůli epidemii koronaviru přerušena, lze tedy předpokládat, že se diskuse ještě nějakou dobu povedou.

Zotavení české ekonomiky

Vláda uvedla, že kvůli opatřením proti novému koronaviru a celkovému zastavení ekonomiky do ní naleje prostředky přesahující bilion korun. Kolik se do ní zatím financí dostalo? „Velmi se liší slibovaný objem a objem, který už do ekonomiky dotekl. Na začátku minulého týdne to bylo zhruba 22 miliard korun,“ říká Nerudová.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zatím malí a střední podnikatelé dostali 30 miliard korun. „To nedokážu potvrdit, ale je fakt, že někteří podnikatelé, kteří na začátku dubna žádali v rámci COVIDU II, tak ještě na konci měsíce nevěděli, jestli mají na poskytnutí toho úvěru nárok,“ říká Nerudová.

V rozhovoru pro Český rozhlas ministr říkal, že podpora podnikatelům je odpovídající tomu, jak to funguje v zahraničí. Nerudová s tím ale nesouhlasí:

„Ta Pětadvacítka, kterou dostali OSVČ odpovídající není. Vychází na 500 korun na den, což stačí na pokrytí životních nákladů, ale většina z nich má velmi vysoké fixní náklady. Z mého pohledu by ta částka měla být vyšší.“

