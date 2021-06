Nerudová k plánu na zvýšení důchodů: Neměla bych nic proti, pokud by vláda řekla, co z rozpočtu škrtne

Poslanci budou řešit vládní návrh na zvýšení důchodů od ledna příštího roku. Vzorec pro jejich výpočet určuje takzvané valorizační schéma. Podle něj by se měl průměrný důchod zvýšit o 450 korun měsíčně, vláda ale hodlá k této částce přidat dalších 300 korun. „Pokud chce někdo zvyšovat důchody, musí zkrátit některý z výdajů,“ upozorňuje pro Radiožurnál předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Praha 11:11 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rektorka Mendelovy univerzity doufá, že se mezi politiky najde síla udělat velkou důchodovou reformu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody říkáte na takové navýšení?

Já bych proti tomu vlastně nic neměla, pokud by s tímto navýšením vláda řekla, kterou položku výdajů státního rozpočtu současně škrtne.

Jsou to výdaje, se kterými se ve státním rozpočtu nepočítalo, a shodou okolností včera (v úterý) Národní rozpočtová rada zveřejnila zprávu o udržitelnosti, já bych to skoro nazvala zprávu o neudržitelnosti, veřejných financí, ze které jasně vyplývá, že jsme na tom velmi špatně.

Dluhová brzda, ke které jsme se měli přiblížit v roce 2043 – ten čas jsme zkrátili o dvě dekády a hovoříme o roce 2023, respektive 2024. Považuji to za velmi nešťastné a nesystémové. Pokud chce někdo zvyšovat důchody, musí zkrátit některé z výdajů, které jsou součástí státního rozpočtu.

Je tato valorizace dostatečná, nebo ne?

Valorizace vyplývá z valorizačního schématu, který je v zákoně. Můžeme diskutovat o tom, že poměr průměrného důchodu na mzdě neustále klesá. To je také důvod, proč jsme diskutovali a říkáme, že je potřeba provést reformu důchodového systému a reformu daňovou.

Není možné, abychom skončili někde, kdy průměrný důchod bude pod 25 procenty průměrné mzdy. Je to systémová věc, se kterou je potřeba pracovat. Návrh, který vzešel z Komise pro spravedlivé důchody, počítal s valorizací obou dvou pilířů, prvního o inflaci, druhého o index nárůstu průměrné mzdy.

O důchodové reformě se mluví celkem dlouho. Jak by podle vás měla vypadat?

Jak by měla vypadat, je zobrazeno principiálně v návrhu, který vzešel z komise. Hovoříme o tom, že by měl existovat minimální důchod, můžeme diskutovat o jeho výši, to je ten nultý pilíř. A měl by existovat i první pilíř, který je zásluhový a odráží produktivní a neproduktivní části kariéry každého občana.

Jsem velmi ráda, že základní koncept převzaly do svých volebních programů v podstatě všechny opoziční strany a je na čem stavět. Pevně věřím, že tentokrát diskuse nevyzní do ztracena a po třiceti letech najde politická garnitura sílu udělat pořádnou důchodovou reformu.

Existuje vůbec šance, že se reforma důchodového systému stihne do říjnových voleb projednat, případně že by ji mohla sněmovna schválit?

Nejsem legislativec. Jedinou možnou cestou v tuto chvíli je to, že by změna byla předložena formou poslaneckého návrhu a mohlo by proběhnout alespoň první čtení, což by poskytovalo dobrý základ, aby mohl být materiál po volbách oprášen, mohlo se o něm diskutovat a mohli bychom se někam dobrat.

Jsem velmi optimistická, protože to, že se v komisi podařilo dosáhnout konsenzu, se zrcadlí i v programu všech opozičních stran, protože staví na stejném systému, tedy na základu minimálního důchodu, což je velký posun.