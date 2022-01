Daňová přiznání nelze dočasně podávat elektronicky. Finanční správa do poloviny února aktualizuje systém

Kvůli aktualizaci databází nelze dočasně podávat elektronicky přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021. Uvedla to na svém webu Finanční správa ČR. Aktualizace potrvá podle správy do druhé poloviny února. Lhůta pro podání elektronických přiznání je do 2. května.

