‚Neděláme nic jiného, než že rušíme živnosti.‘ Lidé kvůli datovým schránkám končí s podnikáním.

Na živnostenských úřadech je teď nezvykle živo. Poté, co začal stát všem podnikatelům posílat přístupové údaje do datových schránek, začali hlavně starší lidé podnikání rušit. Třeba v Mostě nebo v Děčíně evidují za první dva měsíce letošního roku o 300 procent víc žádostí o ukončení podnikání než loni. Praha 13:54 4. března 2023

„Já to mám pozastavené. A i když to máte pozastavené, tak chtějí, abyste měl datovou schránku. To mě motivovalo. A nejsem jediný,“ shrnuje svůj důvod pro ukončení živnosti pan David, zatímco čeká na živnostenském odboru děčínského magistrátu, až půjde na řadu.

Na jindy tiché a klidné chodbě je poslední dobou celkem rušno. Sedí tu i pan Petr. „Mám si přijít pro rozhodnutí. Datová schránka mi je k ničemu – je to nějakých 25 let zpátky, co jsem přestal podnikat, a i přesto mi přišlo tohle. To mě donutilo,“ konstatuje.

Právě obdržení přístupových údajů do datových schránek, teď lidé uvádí nejčastěji jako příčinu, proč se rozhodli svoje podnikání zrušit.

„Téměř měsíc už neděláme nic jiného, než že rušíme živnostenská oprávnění. Jde vesměs o starší lidi, kterým přišla datová schránka, a to oni prostě nechtějí. Od rána jsme na nějakých 220 lidech – je to masakr,“ popisuje pracovnice za přepážkou Jana Kratochvílová.

Na přepážkách teď pomáhá, kdo může. „Sebrala jsem kolegy, kteří mají svoji agendu, a ti nám všichni pomáhají,“ dodává vedoucí odboru Vladimíra Holečková s tím, že za celý loňský rok ukončilo živnost něco málo přes 300 lidí, od začátku letošního roku už jich bylo víc než 1000.

„On se nám ten registr živnostenského podnikání vlastně vyčistí,“ uzavírá Holečková.

Stejné je to i v okolních městech. „Tak u nás je nárůst skoro 300procentní – tvoří se u nás fronty,“ potvrdila mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Podobná situace je i v Teplicích nebo Chomutově.