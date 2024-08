‚Dávám se na modlení.‘ Do práce zaměstnanci Liberty musejí, i když jim hrozí, že nedostanou zaplaceno

Pracovníky ze zadlužené huti Liberty Ostrava čeká vymáhání odstupného přes insolvenčního správce. Podle tamních odborářů huť nemá prostředky na to, aby lidem odstupné vyplatila bez nutnosti vymáhání. Výpovědi už v srpnu čeká asi 2300 lidí, 600 z nich už ale výpovědi podalo dříve. Vedení společnosti vnímá organizační změny za uzavřené. Ostrava 14:12 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé své emoce a několikaměsíční frustraci ven pustili alespoň při symbolickém loučení s hutí. Na černě natřených rakvích hořely názvy provozů, které už v huti nefungují anebo se postupně utlumují. Mezi vysokou pecí nebo ocelárnou bychom našli i koksovnu. Její útlum už v huti začal | Foto: Natálie Flajžíková | Zdroj: Český rozhlas

„Já se dávám na modlení a jestli mě pánbůh nevyslyší, tak už nevím. Nic jiného nemůžu pro to udělat, my jsme strašně malí páni,“ krčí rameny Dagmar Kaňoková, která pracuje jako dělnice na rourovně 41 let. Bojí se, že by si novou práci hledala jen těžko, do důchodu jí navíc zbývají jen dva roky. „Je to strašné, protože já konkrétně jsem sama a mám podnájem a musím si všechno platit včas a nikdo se neptá, jestli na to mám peníze, nebo nemám,“ dodává.

Rourovnu, ve které Dagmar pracuje, ale možná přece jen jako jednu z mála provozů čeká ještě nějaká budoucnost. Právě o ni a ještě o válcovnu plochých výrobků mají zájem dva investoři, což by mohlo znamenat zachování více než 1500 míst.

Jenže zhruba stejný počet lidí čeká v průběhu srpna výpověď. „Budou dostávat výpovědi v srpnu a mají zůstat ve stavu ještě září, říjen a po to dobu nebudou mít žádnou výplatu, takže ti zaměstnanci budou tři měsíce bez jakékoliv koruny a v podstatě nemůžou vůbec nic dělat, to je úplně hrozné, co se děje,“ komentoval situaci předseda odborové organizace ocelárny Roman Bečica hned po jednání odborů s vedením huti.

Odboráři tak dobré zprávy zaměstnancům předat nemohli. Lidé své emoce a několikaměsíční frustraci ven pustili alespoň při symbolickém loučení s hutí. Na černě natřených rakvích hořely názvy provozů, které už v huti nefungují anebo se postupně utlumují. Mezi vysokou pecí nebo ocelárnou bychom našli i koksovnu. Její útlum už v huti začal.