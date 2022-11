Zvýšení daní je pro rovnováhu české ekonomiky nezbytné. Záleží ale jakých, říká ekonom Marek

Ekonomové dali politikům další doporučení, jak zmírnit nejen rozpočtové schodky, ale také jak nastavit českou ekonomiku tak, aby měl stát dlouhodobě udržitelné finance. V návrhu se tak objevuje v rámci příjmů zvýšení daní a na straně výdajů omezení dotací a sociálního systému. První kroky ke zvýšení státního rozpočtu by měly pokrýt 200 miliardový propad, strukturální deficit, který by vznikl i v nekrizovém období. Jak by měla vláda postupovat? Praha 18:22 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ekonom společnosti Deloitte David Marek | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Zvýšení daní není úplně krok, který by občané ČR vítali s otevřenou náručí, ale i podle hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka, je nezbytné k nastolení rovnováhy české ekonomiky. Upozorňuje však, že je důležité dbát na to, jaké daně se zvýší.

„Daně z ekonomické aktivity, to znamená daň z příjmu právnických a fyzických osob, jsou ty, které poškozují ekonomiku nejvíce. Méně ji poškozují daně už z existujícího bohatství, tedy majetkové daně a daně nepřímé, to znamená spotřební daně a daň z přidané hodnoty,“ vysvětluje Marek.

Právě u daně z přidané hodnoty by Marek ocenil zásadní změnu, a to takovou, že by existovala pouze jedna sazba DPH.

„S jednou sazbou a žádnou sníženou v tom nebude guláš. DPH by měla být především zdrojem prostředků pro státní rozpočet, a tudíž by měla být co nejjednodušší. Ostatně tím, že to máme takto komplikované, nám na výběru DPH ročně uchází 70 až 80 miliard korun. Ta mezera ve výběru DPH by byla určitě nižší, kdybychom měli jednu sazbu a ten systém byl jednodušší,“ míní Marek.

Jeho nápad se však mezi doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) nedostal. Naopak na prvním místě stojí vrácení daně z příjmu osob na úroveň z roku 2020, kdy se zrušila superhrubá mzda a státní rozpočet přišel zhruba o 100 miliard korun ročně, které zůstaly v rukou především těch výdělečnějších.

NERV i přes odmítavý postoj ODS navrhuje toto opatření, které mělo původně trvat pouze dva roky, udržet nebo daně z příjmů od příštího roku upravit tak, aby byl stát znovu na svém.

Neprůchodné odvážnější řešení

Podle rektora Vysoké školy ekonomické v Praze Petra Dvořáka je nutné si uvědomit, že zvýšení daní, ale i další kroky, které ekonomové z NERVu navrhují, jsou skutečně potřebné.

„Bez takových či jiných kroků tu situaci nevyřešíme a ony budou vždy svým způsobem bolestivé a problematické. Co se týče konkrétních návrhů, tak myslím, že jdou správným směrem včetně toho, co zde zaznělo ohledně DPH. Souhlasím, že kdyby byla ideálně jedna sazba DPH, tak je ten systém samozřejmě lepší, byť ta cesta k tomu by asi neměla být úplně skoková,“ říká Dvořák.

Osobně si také myslí, že by členové NERVu mohli být odvážnější a mohli se svými návrhy zajít dál. Otázkou by však zůstalo, zdali by to dnešní společnost zvládla.

„Mohly padnout i jiné, odvážnější návrhy, ale v dnešní době si myslím, že je to nesmírně těžké a i to, co se navrhuje, bude hodně náročné zavádět, protože si uvědomme, že dnes spíše řešíme situaci, že domácnosti a firmy jsou v nelehkých finančních podmínkách a tyto všechny kroky jdou takovým směrem, že jim tu situaci ještě ztíží. Z tohoto pohledu si myslím, že odvážnější řešení by bylo asi úplně neprůchodné,“ vysvětluje Dvořák.

Výběr menšího zla?

Marek upozorňoval na nebezpečnost zvyšování daní, mezi něž patří i zdanění práce, které poškodí českou ekonomiku. Zdanění práce je ale mezi jedním z hlavních doporučení ekonomů, které může státu přinést okolo stovky miliard.

„Je samozřejmě potřebné najít řešení, které bude průchodné. Vzhledem k tomu, že to vyšší zdanění jsme tu už měli a uměli jsme s ním žít, tak si myslím, že to je schůdnější cesta než zavádět něco, co tu nebylo. Jinak samozřejmě ten problém toho, že zdanění práce je problematické, je samozřejmě pravda, v našich podmínkách je to spíš otázka sociálního pojištění,“ dodává Dvořák.

