Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, řekl Stanjura. Schillerová před tím varuje

Česká republika zahájí příští rok v rozpočtovém provizoriu, domnívá se místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová naopak před takovou cestou varovala. Oba politici to řekli v nedělní debatě v televizi CNN Prima News. Neshodli se také na příčinách inflace, v otázce zvýšení platů státních zaměstnanců nebo zmrazení platů ústavních činitelů.

Stanjura kritizoval vládní návrh rozpočtu, označil ho za virtuální realitu. Po volbách bude podle něj změněn. Za nejpravděpodobnější proto označil, že po Novém roce začne platit rozpočtové provizorium.

Schillerová odmítla, že by se rozpočet po volbách významně změnil. Upozornila, že jeho drtivou většinu tvoří mandatorní výdaje. Před rozpočtovým provizoriem varovala, úřady by podle ní nemohly čerpat takzvané nespotřebované výdaje z letošního roku, což by mohlo vést například k zastavení staveb.

Stanjura to odmítl, problém s rozpočtovým provizoriem by podle něj nastal až ve chvíli, kdy by platilo například čtyři nebo pět měsíců.

Shodu politici nenalezli ani v dalších tématech. Růst inflace je podle Schillerové způsoben celosvětovými trendy. Očekává, že v polovině příštího roku začne klesat a na začátku dalšího roku se ČR dostane na čísla před pandemií. Podle Stanjury inflaci napomáhá vláda tím, že připravuje příliš vysoké schodky státního rozpočtu.

Vláda chce od příštího roku zvýšit platy státních zaměstnanců, na výši částky se zatím neshodla. O otázce bude jednat v pondělí. Ministři za hnutí ANO podle Schillerové půjdou na vládu s návrhem, aby se platy zvýšily všem státním zaměstnancům o 1 400 korun měsíčně, ve školství by navýšení mělo být procentuální.

Odmítnutí spolupráce

Podle Schillerové by to znamenalo výdaje ve výši asi 12 miliard korun. Stanjura plošné přidání všem označil za socialistický model a za nejhorší možné. Více by podle něj měli dostat ti, kteří mají skvělé výsledky nebo byli například během pandemie koronaviru nasazeni v takzvané první linii.

Shodu ministryně s místopředsedou ODS nenalezla ani v otázce zmrazení platů politiků, které krátce před volbami na žádost premiéra Andreje Babiše (za ANO) projedná Sněmovna. Stanjura pro návrh hlasovat nechce, záležitost ale ještě podle něj projedná poslanecký klub ODS.

Stanjura opětovně odmítl, že by ODS mohla po volbách vládnout s ANO. Voliči ODS si podle něj přejí změnu a vládu s ANO nechtějí.

Koalice Spolu proto podle něj bude muset najít programovou shodu s koalicí Pirátů a STAN. Starostové jsou podle něj občanským demokratům programově blízcí, Piráty označil za levici.

Pro Schillerovou je nepřijatelná povolební spolupráce s Piráty, které označila za neomarxisty. Hnutí ANO podle ní bude vyjednávat o vládě s každým, s kým nalezne programové shody a kdo bude jednat ochoten.