Děčínský výrobce lodí je ve finančních potížích, zaměstnancům dluží na mzdách přes milion korun

Společnost, ve které se opravují nebo staví lodě pro nákladní přepravu, má v Děčíně dlouhou historii. Opravy a výroba lodí v děčínských loděnicích přetrvává už téměř 200 let. Svého času firma zaměstnávala stovky lidí.

Děčínský výrobce lodí je ve finančních potížích, zaměstnancům dluží na mzdách celkem přes milion korun

Potvrzuje to Jiří Aster, jeden z bývalých ředitelů loděnic, současný člen prezidia hospodářských komor Labe-Odra. „Dělal jsem tam ředitele šest let. Zaměstnávali jsme tehdy 350 lidí. Bylo to čistě opravárenské místo, protože Československá plavba labsko-oderská měla tenkrát asi 500 lodí,“ vzpomíná Aster.

Společnost České loděnice, které se v posledních letech ekonomicky nedaří, nemá podle jednatele Serhije Kravčenka dnes ani 30 zaměstnanců.

„Máme 25 zaměstnanců, to je tak na hraně. Pokud by přišla zakázka na novou loď, museli bychom sehnat další zaměstnance, což je v tuto chvíli problém,“ shrnul Kravčenko.

Špatná splavnost Labe

Lodní doprava na Labi byla na vrcholu počátkem 20. století. Například ústecké přístavy překonávaly podle Jiřího Astera v množství přeloženého materiálu i Terst – tehdy největší mořský přístav habsburské monarchie.

Po roce 1989 se začalo v děčínských loděnicích víc vyrábět, třeba trupy velkých zámořských tankerů. Lodní doprava ale dál upadala.

Loďaři vidí důvod ve špatné splavnosti řeky. „Tím hlavním problémem je pro nás špatná splavnost řeky Labe – ta nám neumožňuje dlouhodobé plánování zakázek, protože většina našich klientů se sem v letních měsících nedostane. Dalším problémem je pak druhotná platební neschopnost,“ dodává Serhij Kravčenko.

Neproplacené mzdy i za několik měsíců vedly 23 zaměstnanců k podání návrhu na insolvenci. Záchranu podniku vidí Serhij Kravčenko v restrukturalizaci. Zakázek má podle něj společnost dost. Časový horizont nedokázal odhadnout, ale situaci chce vyřešit co nejrychleji.