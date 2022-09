Deficit státního rozpočtu bude asi vyšší než 270 miliard, myslí si člen Národní ekonomické rady vlády

Vláda projedná schodek státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí zatím počítá s deficitem 270 miliard korun. Ministr Zbyněk Stanjura (ODS) připouští, že by to mohlo být i víc kvůli výdajům spojeným se zvyšováním důchodů nebo s energetickou krizí. Rezort financí ale zároveň počítá s tím, že některá ministerstva musí šetřit. „Úpravy rozpočtu nejspíš nejsou zdaleka poslední,“ potvrzuje člen Národní ekonomické rady vlády Petr Janský. Praha 13:05 21. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Úpravy rozpočtu pro rok 2023, které uslyšíme na vládě, nejspíš nejsou zdaleka poslední," říká Petr Janský, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je reálné, že by i při rostoucích výdajích mohl stát příští rok hospodařit se schodkem 270 miliard korun?

Schodek je výsledek příjmů a výdajů. Mluvíte o tom, že by byly vyšší výdaje, takže by se musely odpovídajícím způsobem zvýšit příjmy. Kdyby vláda byla ochotná zvýšit příjmy, tak by schodek byl reálný. Ale myslím si, že deficit bude vyšší.

Nejistot kolem veřejných financí je více. Nevíme, jakou podobu budou mít další kroky vlády na podporu proti vysokým cenám energií, říká člen Národní ekonomické rady vlády Petr Janský

Ministr financí Zbyněk Stanjura řekl, že dopady zastropování cen energií budou 130 miliard korun. Jak je podle vás tato suma reálná? Nemůže být nakonec vyšší? Protože lze jen těžko předjímat vývoj cen elektřiny a plynu v příštím roce.

Těžko předjímat. Vyjádření o 130 miliardách jsem chápal jako maximum, co by na to mělo být vloženo. Že by to nemuselo být plných 130 miliard, ale kdoví jaké budou koncem letošního a začátkem příštího roku ceny. Je to věštění z křišťálové koule.

Nejistot kolem veřejných financí je více. Nevíme, jakou podobu budou mít další kroky vlády na podporu proti vysokým cenám energií. Kromě zastropování je to pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel, firmám. Veřejné finance ovlivní zpomalení ekonomického růstu, které lze očekávat. A to opět sníží daňové příjmy a zvýší výdaje.

S vysokými schodky se Česko potýká od roku 2020, kdy začala pandemie koronaviru. Je podle vás vůbec možné v nejbližších letech opět připravit rozpočet s rozumným deficitem bez zvýšení daní?

Myslím, že je rozumné, aby došlo k úpravě daní. Velmi vítám, že vláda je otevřená změnám daňového systému. Vidím, že pan ministr a vláda jsou realističtí. To, že pan ministr je ochoten upravovat výši deficitu a snad i zvyšovat některé daně, vidím jako pozitivní signál do diskuze, která bude probíhat. Úpravy rozpočtu na rok 2023, které uslyšíme na vládě, nejspíš nejsou zdaleka poslední, protože doba je turbulentní.

