Dekarbonizace není žádné evropské zelené šílenství. Unie to ale s Green Dealem přehnala, míní Špicar

Český průmysl zažívá těžké časy. Nejnovější statistika sice dokládá mírný růst, ale snad nikdo neočekává žádné velké oživení. Pesimismus se táhne už několik let a mnohé české firmy trpí nedostatkem zakázek. „Češi na hospodářské krize na začátku reagují s prodlením, ale o to déle jim také trvá, než znovu získají důvěru v ekonomiku a krizi trochu zbytečně prodlužují," říká v Interview Plus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Interview Plus Praha 0:11 12. dubna 2024

K opatrnému optimismu vybízí snižující se inflace, která by mohla pomoci rozproudit spotřebitelskou poptávku. Další faktory růstu už ovšem nemáme pod kontrolou, protože česká ekonomika patří k nejotevřenějším na světě.

„Nám se daří tak dobře, jak se daří našim hlavním obchodním partnerům. A těm se bohužel v posledních letech moc dobře nedaří, především Německu. Pokud i další země eurozóny své problémy zvládnou, pocítíme to pozitivně i my a naopak,“ konstatuje Špicar.

České ekonomice se podle něj stále nedaří vymanit ze závislosti na unijním trhu a z pozice subdodavatele, který neprodává finální výrobek s vyšší marží a nemůže si dovolit vyplácet vyšší mzdy.

„Stát bude firmám buďto na cestu svítit, anebo bude házet stín. Obávám se, že teď spíš stíní.“ Radek Špicar

„Toto si musí každá firma odpracovat především sama – kdo by měl pocit, že ho zachrání stát, tak by skončil špatně. Musí se rvát na trhu a snažit se neustále přemýšlet, jak být nenahraditelný v dodavatelských řetězcích a co je ten finální produkt. A stát nám buďto bude na tu cestu svítit, anebo bude házet stín. Obávám se, že teď spíš stíní,“ dodává.

Politici bez vize

Tuzemské firmy podle Špicara čelí novým výzvám v důsledku dekarbonizace, protože nemají přístup k cenově přijatelným zdrojům elektřiny a plynu. A i v tomto stát spíš stíní, než aby svítil.

„Když tu někdo odkládal dostavbu jaderných zdrojů, rozvoj fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů a dostatečně neinvestoval do diverzifikace importu plynu, tak nám způsobil problémy, které my (průmysl, pozn. red.) sami řešit nedokážeme,“ krčí rameny viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Věci se daly do pohybu až s energetickou krizí – jen hrozba totálního kolapsu české ekonomiky přiměla politiky postrádající vizi a odvahu, aby konečně začali tyto komplikované záležitosti řešit.

Green Deal je příliš

Dekarbonizace je podle Špicara nutná z hlediska klimatu i surovinové bezpečnosti, Evropská unie to ale v Green Dealu přehnala, což si nyní začíná uvědomovat a přichází s realističtějšími strategiemi.

Většina z 52 problematických bodů, které Svaz průmyslu a dopravy označuje za nereálné a příliš drahé, ale zatím zůstala beze změny.

„Firmy, které zastupujeme, si uvědomují, že dekarbonizace není žádné evropské zelené šílenství. Velká Británie si stanovila ještě tvrdší cíle, USA mají nejlépe zpracovanou strategii na podporu technologií v obnovitelných zdrojích. Čína také nespí," vyjmenovává Špicar.

„Naše firmy si to uvědomují, ale říkají, ať to proboha uděláme pragmaticky, racionálně, sociálně a ekonomicky únosně, jako to dělají Spojené státy,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celý rozhovor v audionahrávce nahoře v článku.