S Delmartem se nedohodl, jeho zboží přesto bylo na pultech. Obchodu za zneužití označení hrozí pokuta

Sušené maso Biltong vyrábí Andries van Staden na Smíchově od roku 2018. Přesně podle rodinné receptury, kterou zná z Jihoafrické republiky, kde do svých jednadvaceti let žil. Své výrobky prodává na e-shopu a daří se mu. I proto ho loni oslovil prodejce potravin Delmart.

Delmart čelí obvinění, že prodával sušené maso od neznámého výrobce. Poslechněte si reportáž Barbory Kladivové

„Začal jsem s nimi jednat o tom, že by se Biltong začal prodávat a v jakém množství. Pak mi poslali návrh smlouvy a to jsem odmítal, protože podmínky mi tam neseděly, a tak se to odložilo. V polovině roku se jednání obnovila a přišel e-mail, že by na produkt chtěli 50 procent velkoobchodní slevu. To jsem samozřejmě nevzal, protože je to šílené,“ řekl van Staden Radiožurnálu.

Jednání s Delmartem tak skončila – bez dohody a podepsání smlouvy. Jenže zkraje podzimu Andries van Staden zjistil, že v obchodě prodávají velmi podobný produkt. „Na sáčku jsem viděl svoje výrobní číslo veteriny. Říkal jsem si, že je to je špatné a divné,“ popisuje van Staden.

Společnost tak prodávala jídlo od neznámého výrobce, které ale neslo identifikační značku firmy Biltong. Ta přitom Delmartu nic nedodávala. Začala se proto bránit.

„V prvním případě došlo k porušení autorských práv, která samozřejmě hodláme řešit v rámci klasické civilní cesty, to znamená domáhat se práv autora. Za daleko podstatnější ale považuji osobně, že dochází k prodeji těch výrobků, o kterých nevíme, kdo je jejich výrobcem, a jako výrobce je označen můj klient,“ vysvětluje právník Biltongu Viktor Rossmann.

Stažení z prodeje

Společnost Delmart na opakované výzvy od právníka nereagovala. Stejně jako na dotazy Radiožurnálu, který se ji snažil kontaktovat od poloviny minulého týdne.

Ve stejném období Delmart stáhl zboží z prodeje. Ani tak ale neujde pozornosti Státní veterinární správy.

„Je tady samozřejmě možnost, že ten výrobce není registrovaný a schválený, a pokud takovouto činnost děláte bez potřebného schválení a registrace, tak vám hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun,“ říká mluvčí úřadu Petr Vorlíček.

V případě, že by byl produkt zdravotně závadný, se pak může pokuta vyšplhat až na 50 milionů. Stejně jako ostatní výrobce, tak i Delmart pravidelně kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Od roku 2014 provedla 49 kontrol a zjistila 12 porušení předpisů.

„Asi nejzávažnější pochybení se týkalo porušení hygienických předpisů v pekárně. Inspektoři na místě zjistili chuchvalce pavučin a mouky, a to včetně živých larev škůdců. Dále inspektoři zjistili absenci složení v českém jazyce nebo u jiné potraviny rozdíly ve složení v českém a anglickém jazyce,“ přidává mluvčí Pavel Kopřiva.

Delmart také prodával mezi běžným sortimentem nápoje s prošlým datem minimální trvanlivosti. Takové potraviny ale musí být jasně označeny a odděleny od ostatních.