V Česku chybí téměř 300 tisíc řemeslníků. Zájem o dělnické obory je navzdory slušným výdělkům malý

Dělníků je v Česku málo. Některé obory navíc mladé lidi vůbec nelákají. Podle portálu nejřemeslníci.cz v současnosti v tuzemsku chybí asi 300 tisíc dělníků, pokrývači a brašnáři nejsou k sehnání vůbec. Výdělky přitom v mnoha odvětvích nejsou malé. Firmy si tak pracovníky musí dovážet z ciziny, nebo se snaží nezkušené lidi v oboru vyučit.

Karel Konopník je vyučený tesař, střechy opravuje už 30 let, najít dnes vyučeného dělníka je podle něj problém. „Za těch třicet let, co to dělám, jsem vyzkoušel několik lidí, ale málokdo vydrží. Je to fyzicky náročná práce ve výškách a za každého počasí. Pro nás je tak vždycky špatná, protože je buď horko, nebo prší a je zima,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Není přitom problém vyučit si sám člověka, který předtím dělal jinou profesi: Tak to třeba řeší Ivan Petrův z brašnářství Tlustý a spol. „Lidi nehledám, protože nejsou. Bývá to někdo z příbuzného řemesla,“ říká.

V Česku podle portálu nejřemeslníci.cz chybí až 300 tisíc vyučených lidí. V některých dělnických profesích si přitom vydělají hodně, říká viceprezident Hospodářské komory a předseda Cechu obkladačů Roman. „70 nebo 80 tisíc si takový člověk v klidu vydělá. Samozřejmě, že když je mu 23 let, tak je nevydělá hned. Musí se stále vzdělávat v oboru, protože i v řemeslech funguje digitalizace a robotizace. Je potřeba se stále zlepšovat.“

Rostoucí ceny

Cena práce dělníka za poslední dva roky stoupla podle ředitele společnosti Nejřemeslníci.cz Martina Ekrta o třetinu. „Jednoznačně se jedná o kategorii rekonstrukce domů, kde od roku 2016 do roku 2018 došlo k nárůstu celkové ceny zakázky o 64 procent,“ objasňuje Ekrt.

Nechat si dobře zaplatit je ale podle předsedy Cechu obkladačů Romana Pommera důležité. „Já sám v cechu obkladačů říkám: ‚Ano pánové, jste VIP. Práci umíte, tak si za ni nechte zaplatit.‘ Ceny budou bohužel stále stoupat. Pro nás řemeslníky je to ale jenom a jenom dobře,“ myslí si Pommer.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků v rámci projektu Fandíme řemeslu vypracovala studii, která ukázala, že od roku 2005 do roku 2018 klesl nejvíce zájem o textilní výrobu – a to o 97 procent.

„Dále stavební obory, pokrývači, na ně nikdo jít nechce. Když už se maminka rozhodne, že dítě pustí na řemeslo, tak preferuje truhláře, protože pokrývač v zimě pracuje venku a chlapeček by nastydnul,“ vyjmenovává Pommer, kde všude dělníci chybí.

Zájem není ani o vyučení se zedníkem, jak zjišťoval reportér Českého rozhlasu u deváťáků na škole v Řečanech nad Labem. Žáci se shodli, že na zedničinu nikdo z nich jít nechce. Firmy tak často musí lákat dělníky z ciziny. Podle českého statistického úřadu jde nejčastěji o pracovníky ze Slovenska, Polska a Ukrajiny.