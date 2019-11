Půjčku má polovina mladých do 30 let. Nejčastěji se zadlužují kvůli bydlení nebo nákupu auta

Mezi uchazeči o zaměstnání přibývá lidí s exekucí. Ke konci letošního října jich Úřad práce evidoval bezmála 170 tisíc. Přitom ještě před třemi lety to byla zhruba polovina. Ve většině případů mají dlužníci hned několik exekucí najednou. Problémy se nevyhýbají ani mladé generaci, která si nejčastěji bere půjčky na bydlení nebo na nákup elektroniky. Praha 8:04 15. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle průzkumu společnosti KRUK si první půjčku mladí v průměru berou už ve 24 letech (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jiří Král se před časem zadlužil u známých a také u nebankovní společnosti. Půjčky ale nezvládal splácet. Jeho tehdejší zaměstnavatel mu totiž pravidelně neposílal výplatu. Často proto musel vyjít jen s pár tisíci na měsíc.

„Podle zákona měla být tenkrát minimální mzda devět a půl tisíc. Dostal jsem čtyři tisíce, takže jsem neměl na nájem a přišel o byt. Přiznám se, že jsem začal ‚chlastat‘, skončil jsem v lese, na ulici. Rezignoval jsem na svoji situaci a hodně věcí jsem tenkrát neřešil,“ vypráví Radiožurnálu.

Jeho dluhy se vyšplhaly k 100 tisícům korun. Nakonec vyhledal pomoc odborníků a nechal si poradit. Dnes má nejenom práci a střechu nad hlavou, ale splatil i většinu půjček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Den bez dluhů nabízí lidem ve finanční tísni bezplatnou pomoc. Radu odborníků můžou lidé využít příští středu 20. listopadu na 15 místech republiky. Více v reportáži Zuzany Švejdové

„Povedlo se mi zaplatit přes 90 tisíc pohledávek. Už jsem našetřil i peníze. Ale je pravda, že vám musí někdo pomoc z té situace. Hlavně musí chtít také člověk sám,“ dodává Král.

S podobnými případy, kdy se lidé do dluhů dostávají nejen vlastní vinou, se finanční poradny setkávají často.

„Měl jsem v Mostě pár prarodičů, kteří se dostali do problémů, protože si vzali úvěr kvůli vnučce. Teď jim úvěr nesplácí. Musí to platit za ní a vydávají za to velkou část svých důchodů. Úvěr byl u internetové banky. Neměli kam dojít a nevěděli, jak to vyřešit,“ popisuje odborný poradce a ředitel zákaznické péče společnosti KRUK Jakub Dvořák.

„Ale potkáváme se s klienty všech věkových kategorií. Měl jsem na stánku i 20leté mladé, kteří řešili už i takovéto situace.“

Každý druhý člověk do 30 let

Nějaký druh úvěru má v současnosti každý druhý mladý člověk do 30 let. Podle průzkumu společnosti KRUK si první půjčku mladí v průměru berou už ve 24 letech.

„Obecně to nejčastěji bývá bydlení, potom rekonstrukce bytů, pak automobily. Bohužel se v tomto výčtu často vyskytuje půjčování na splácení půjček. U mladých se to pohybuje kolem 11 procent,“ vysvětluje mluvčí KRUK Markéta Kolářová.

Jenže ne všichni zvládají svoje půjčky splácet. Do problémů se splácením se často dostávají lidé bez práce, kterým chybí pravidelný příjem, což dokládají i statistiky Úřadu práce. Podle něj má totiž v současnosti skoro každý šestý žadatel o práci do 30 let exekuci.

Dluhy, rozpad rodin, sebevraždy. I sázení na sportovní výsledky může vést k nebezpečné závislosti Číst článek

„Je to pro ně hendikep, protože ne každý zaměstnavatel chce administrativně řešit jejich exekuce. Protože je to pak povinností v rámci srážek z platu, popřípadě ze mzdy,“ doplňuje generální ředitelka úřadu Kateřina Sadílková.

„Máme ambiciózní cíl, aby každý poradce prošel kurzem finanční gramotnosti. Právě z důvodu, aby byl prvním kontaktem, který může klientovi v exekuci poradit, detekovat jeho problém a následně ho svěřit do rukou odborníků.“

Bezplatná pomoc

Lidé ve finanční tísni mohou ve středu 20. listopadu využít bezplatnou pomoc specialistů v rámci Dne bez dluhů. Loni poradenství využilo kolem 500 lidí. Mezi klienty byli nejen dlužníci, ale třeba i samoživitelky, které chtěly poradit s domácím rozpočtem.

Podle Jakuba Dvořáka ze společnosti KRUK lidé získají například informace, na jakých položkách se dá měsíčně ušetřit: „Třeba zjistí, že zbytečně přeplácí za některé služby, že se dají najít alternativní řešení nebo třeba, že můžou nahradit uhlí za dřevo. Někdy je to o tom, že spousta lidí ani neví, jaké má dluhy. Neví, kde si to má získat. Neví, že se takové informace dají získat na České poště.“

Stánky s poradci budou na 15 místech republiky. Například na úřadech práce v Plzni, Chomutově nebo taky v Havířově.