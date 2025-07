Desítky tisíc Čechů bez práce. Trumpova cla budou mít rozsáhlý dopad na zaměstnanost, míní ekonom

Česko v důsledku třicetiprocentních amerických cel na zboží z Evropské unie přijde o desítky tisíc pracovních pozic. České televizi to v sobotu sdělil hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil. I přes očekávatelnou ztrátu však Česku nehrozí ekonomická krize, dodal ekonom. Cla začnou podle amerického prezidenta Donald Trumpa platit od 1. srpna. Praha 19:51 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Jak Hradil upozornil, cla ovlivní zejména zpracovatelský průmysl. „Pokud jde o dopad na nezaměstnanost, respektive na ztrátu pracovních pozic, tam bychom se asi bavili o nějakých nižších, potenciálně až středních desítkách tisíc pracovních pozic v Česku,“ řekl Hradil na ČT24.

Trumpova cla podle něj však neohrozí českou konkurenceschopnost. „Máme svým způsobem štěstí v neštěstí v tom, že jelikož Donald Trump cla uvaluje prakticky na každého, tak neztrácíme úplně konkurenceschopnost vůči zboží z jiných zemí – z Chile, Mexika, Kanady a tak dále,“ přiblížil.

„Nějaká ztráta to určitě bude, ale určitě to není nic, co by nás dostávalo do ekonomické krize nebo recese,“ dodal Hradil.

Dopad na HDP

Vliv bude mít uvalení cel také na hrubý domácí produkt (HDP) České republiky. Dopad ekonom odhadl na vyšší desítky miliard korun v nejbližších dvou letech. „Finanční dopad u nás to skutečně bude zhruba někde na hranici vyšších desetin procenta, možná až nízké jednotky procenta HDP,“ upozornil Hradil.

„Určitě se to neprojeví okamžitě, ale celá ta situace se usadí, řekněme, za nějaké dva roky, kdy se ukáže, které zboží se nepodařilo udat v Evropě, ani se pro ně nepodařilo najít nějaký alternativní trh ve světě. Tou dobou bychom mohli ztrácet nějaké vyšší desítky miliard korun, které prostě shoří,“ dodal ekonom.