Deště letos na Ostravsku poškodily úrody pšenice a ječmene. Naopak pomohly pěstitelům sóji
Zemědělci v Moravskoslezském kraji čelí v posledních letech klimatickým změnám. Proměnlivé počasí pak ohrožuje některé plodiny. Třeba červencové deště už byly podle nich na hranici únosnosti. Voda naopak může pomoci jinde. Farmáři se tomu ale musí přizpůsobit. Situaci popisuje Český rozhlas Ostrava.
Martin Tvarůžka pěstuje na své farmě různé plodiny. Například rostlinu Ostropestřec Mariánský proměnlivé počasí tolik neohrožuje, obilí je naopak náchylnější. „Déšť v době, kdy dozrává obilí, ovlivňuje jeho parametrické hodnoty u potravinářských pšenic, které se používají pro mlynárenský průmysl, dochází k zhoršování objemové hmotnosti a pádového čísla,“ vysvětluje Martin Tvarůžka.
Takový pokles kvality pak může mít dopad například na pekaře. „Když se pádové číslo snižuje na 200 a pod 200 už se ta pšenice nedá použít jako mlynárenská. Když mouka má pod 200 pádové číslo, tak už nedochází ke kynutí těsta.“
V stříbrných silech má pak Martin Tvarůžek uskladněný sladovnický ječmen pro pivovarský průmysl. „Ječmen je ohrožený v době zralosti deštěm, může dojít k zaplísnění zrna i naklíčení a dochází k tomu, že ten ječmen přechází do krmného zboží, je tam například poloviční cena proti tomu sladovnickému.“
Právě na ječmenu si střídavé počasí vybralo svou daň. Zhruba třetina úrody bude totiž nejspíš krmná.
Podle zemědělce Jiřího Michaliska je důležité nespoléhat jenom na jednu plodinu a mít pestrou výrobu. „I u zemědělství, pokud je dostatečně diverzifikováno a kombinujeme živočišnou a rostlinnou výrobu na dostatečné pestrosti rozložení plodin, tak máme zaděláno na to, že ekonomicky nás klimatická změna nepoloží a dokážeme ty nevýhody proměnit v podstatě ve výhody.“
Deště tento rok údajně pomohly třeba pěstitelům sóji. Zároveň bude možná i více krmiva pro dobytek a farmářům to může vynést více masa.