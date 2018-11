Digitalizaci v Česku brzdí vzdělávání. Pokročilé počítačové znalosti má jen čtvrtina dospělých

Digitalizace a automatizace se v Česku do roku 2030 dotkne milionu zaměstnanců, píše deník E15. Změny se nejvíc projeví u dělnických pozic, pro které firmy těžko shánějí zaměstnance. Problémem při digitalizaci může být ale podle analytiků vzdělávání. Hlavně starší generace Čechů si totiž s technologiemi příliš nerozumějí. Praha 9:01 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Digitalizace a automatizace se v Česku do roku 2030 dotkne milionu zaměstnanců (ilustrační foto) | Foto: Petr Kološ | Zdroj: Český rozhlas

Pokročilé počítačové dovednosti v Česku ovládá jen 24 procent dospělých. Třeba ve Skandinávii nebo v Beneluxu je to ale téměř dvojnásobek.

Skladníka zastoupí robot v práci na 81 procent. Zkuste si, jak je na tom vaše povolání Číst článek

Šéf odborářů Josef Středula chce proto vytvořit systém celoživotního vzdělávání, díky kterému by si mohli zaměstnanci znalosti a dovednosti postupně doplňovat.

„Je nutné, aby si zaměstnanci mohli znalosti a dovednosti postupně doplňovat. Nemusíme přitom vytvářet vlastní systém, inspirovat se můžeme třeba v Dánsku,“ řekl deníku Středula.

Pokud by se Česko v investicích do digitalizace do deseti let dotáhlo na úroveň skandinávských zemí, HDP by se ročně zvýšilo o 676 miliard korun. Podle analytiků budou firmy výrazně investovat do digitalizace v dopravním odvětví nebo v oblasti obchodu.

Tam totiž české společnosti v automatizaci oproti západu Evropy zaostávají. Naopak v digitalizaci finančních služeb a bankovnictví patří Česko mezi evropské lídry.