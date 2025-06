Digitalizace stavebního řízení by se mohla udělat jako dálnice, přes PPP projekt, navrhuje Zajíček

Hospodářská komora navrhuje, aby se nový systém digitalizace stavebního řízení vytvořil formou spolupráce státu se soukromým sektorem, tedy jako takzvaný PPP projekt. Podle prezidenta komory Zdeňka Zajíčka, který je zároveň i prezidentem profesního sdružení podnikatelů v IT a komunikacích, by to zajistilo pokračování projektu i po volbách po případné změně vlády. Zajíček to uvedl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Praha 9:00 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zajíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka, který je zároveň prezidentem profesního sdružení IT a telekomunikačních firem ICT unie, má privátní sektor jednak znalosti a jednak motivaci, aby systém digitalizace ve spolupráci se státem vytvořil a dotáhl do konce. „Dokážu si představit, že soukromý sektor, kdyby kompetenci postavit ten systém pro digitalizaci stavebního řízení dostal, tak by to udělal velmi rychle a efektivně. Protože zároveň potřebuje, aby to fungovalo,“ uvedl.

Zajíček připouští, že na využití PPP ale musí být široká politická shoda, aby se po volbách letos na podzim vše zase nezastavilo. A podle něj to vidí podobně i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), pod nějž digitalizace spadá a s nímž jednal minulý týden. „Mimo jiné jsme velmi otevřeně mluvili s lidmi, kteří to teď mají na starosti, že vlastně bez široké politické dohody o dalším postupu nemá smysl nic pouštět ještě teď na konci volebního období. A že je potřeba, aby se politická reprezentace shodla na tom, co se má udělat,“ uvedl.

Ministerstvo na otázku, zda PPP jako možnost pro nový systém digitalizace stavebního řízení přichází v úvahu, zatím neodpovědělo. Nyní oficiálně připravuje vypsání nové veřejné zakázky na celý systém, který nahradí současný tzv. bypass mezi starým a nedokončeným novým systémem stavebního řízení. Teoreticky může zvolit ještě cestu soutěžního dialogu nebo i výběr zhotovitele PPP.

Podle vyjádření vrchní ředitelky sekce IT na ministerstvu pro místní rozvoj Evy Pavlíkové z konce května úřad dokončuje analýzu popisující požadavky na cílové řešení systému. Dokončena má být na konci června. Zároveň se podle ní pracuje na konkrétnější podobě nové veřejné zakázky s tím, že pro další postup musí být shoda napříč politickým i odborným spektrem.

Proti PPP by zřejmě nebylo nejsilnější opoziční hnutí ANO. Podle místopředsedy Karla Havlíčka chce hnutí digitalizaci řešit samostatně jako jednu z prvních věcí, pokud bude po volbách ve vládě. K PPP projektu na digitalizaci stavebního řízení se teď podle jeho nedávného vyjádření pro deník e15 ANO přiklání více než k cestě nové soutěže.

Digitalizace stavebního řízení měla fungovat od loňského července, resort místního rozvoje pod vedením pirátského ministra Ivana Bartoše tehdy nový systém sice spustil, měl ale velké vady. Vláda pak rozhodla, že se nový program musí postavit znovu. Bartoše kvůli selhání digitalizace odvolal premiér Petr Fiala (ODS) zároveň loni z vlády a Piráti na protest proti tomu odešli do opozice ve Sněmovně. Bartoš mimo jiné vinil právě Zdeňka Zajíčka, který je také vlivným členem ODS, ze zákulisních tlaků na celou zakázku kvůli zájmu o zapojení určitých firem. To ale Zajíček striktně popírá.

Projekty PPP se zatím v Česku využívají omezeně. Nejnovější je loni dokončená stavba úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, který se podařilo dokončit za čtyři roky. Určitou formou spolupráce státu a privátních firem je pak dohoda o využití bankovní identity, kterou vytvořily banky pro své klienty, i pro vstupy do veřejných portálů jako jsou datové schránky nebo portál občana. Jinak se o PPP projektech spíš mluví, v poslední době třeba i pro projekty na železnici.

Snížení byrokracie

Digitalizace stavebního řízení patřila ke klíčovým projektům vlády, které měly vést ke zefektivnění státu. Nejen ta se ale nepovedla. Podle nového spolku Česko, funguj! stát nefunguje, jak by měl. Iniciativa navazuje na zrušenou platformu Rekonstrukce státu, připravila proto pro politiky před volbami 12 opatření, jak službu státu zlepšit a zrychlit. Podíleli se na nich lidé z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy, Datlabu, Oživení či Hlídače státu.

Jedním z návrhů je například automatizovat některá řízení státní správy. Podle ředitelky Hlídače státu Lenky Stryalové totiž musí dnes, stejně jako v 19. století, každé i rutinní a mechanické rozhodnutí posvětit úředník razítkem. „Náš návrh takovou povinnost ruší. Hypoteticky by pak nějakou žádost nebo podání netrvalo vyřídit několik týdnů, jak je dnes zvykem, ale bylo by to strojově analyzováno a žadatel by znal výsledek svého řízení v řádu vteřin,“ uvedla Stryalová.

Česko, funguj! bude od tohoto týdne jednat s lídry politických stran.

Pro zlepšení efektivity státu a snížení byrokracie je také Hospodářská komora. Právě Zdeněk Zajíček je hlavní duší návrhu antibyrokratického zákona, který by mohl údajně snížit byrokratické návrhy o čtvrtinu a podnikatelům ušetřit náklady ve výši 74 miliard korun ročně.

Každý nový zákon nebo jeho úprava by měly například podle návrhu této normy obsahovat tabulku všech nových povinností, která by názorně ukázala, jaký dopad bude mít. S návrhem ale u vlády neuspěl. Nyní se ho tak Zajíček snaží prosadit v Evropském parlamentu. „Byli jsme v Evropském hospodářském a sociálním výboru, kde jsme náš koncept opakovaně představovali. A možná už v červenci by mohl výbor projednat závěry expertní skupiny, která k tomu vznikla,“ uvedl zajíček. „Možná se tak naše tabulka povinností dostane do dokumentů Evropské unie,“ dodal šéf Hospodářské komory.

Celý pořad o dalších návrzích iniciativy Česko, funguj! a rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem k dalším tématům, jako je vznik státního developera nebo na bitcoinovou kauzu, si poslechněte v audiu. Najdete ho vlevo nahoře v textu.