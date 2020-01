Trump chce americkou ekonomiku bránit. Digitální daň je zbytečná provokace, říká bankéř Ondřej Jonáš

Americký prezident Donald Trump v projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu odmítl argumenty zastánců ochrany klimatu. Spojené státy podle něj nebudou dbát na apokalyptické strašení a bránit svoji ekonomiku, která je na tom prý skvěle. Je to opravdu tak? Praha 17:01 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„On (Trump) si to myslí a projev v Davosu zazněl v období před volbami. Je to jeho způsob – bombastický, přehnaný. Nicméně má štěstí, protože Amerika je na tom teď hospodářsky lépe než zbytek světa,“ říká v Interview Plus investiční bankéř Ondřej Jonáš.

Uznává, že zásluhu na tom má i sám Trump protože významně snížil daně.

„Pro demokraty bude velice obtížné jeho úspěchy zpochybnit. Nezaměstnanost je na úrovni 3,5 %, což je jedna z nejnižších za dlouhou dobu. Žijeme v období, kdy je nízký růst, nízká inflace, sazby, ale též nízký růst produktivity,“ upozorňuje.

Bankéř Jonáš souhlasí i s Trumpovým výrokem, že momentálně není vhodnější země na investování než Spojené státy: „Je to dobré místo, pokud máte kapitál. Stále je obrovské premium na myšlenky a inovace, vyplatí se přijít s prototypem, který díky digitální technologii můžete následně prodávat v celém světě.“

Zbytečná provokace

V obchodní válce mezi USA a Čínou podle Jonáše obě strany vyhlásily klid zbraní, a to minimálně na dobu předvolební kampaně – Číňané v naději, že budou mít v Bílém domě někoho jiného, a Trump s tím, že může voličům předložit dosažené úspěchy.

Plně nedořešená ale zůstává ochrana intelektuálního vlastnictví, investic a také problém s firmou Huawei a jejího přístupu k ochraně dat.

Evropu pak podle Jonáše (ve vztahu ke Spojeným státům) čeká debata o dovozních clech na automobily a také spor o digitální daň. Francie ji zavedla ve výši 3 %, Česko plánuje dokonce 7 %. A americká vláda hrozí odvetou.

„Na rovinu: je to daň jen na čtyři firmy. Ve Francii má moc hezkou zkratku GAFA (Google, Amazon, Facebook a Apple), protože ve francouzštině gaffe znamená velká chyba,“ dodává Jonáš, podle kterého jde o zbytečnou provokaci.

