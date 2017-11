Dlouhý: Mám snad Zemanovy podporovatele z delegace vyhodit? V Rusku nám jde o byznys

Prezidenta Miloše Zemana na jeho cestě do Ruska doprovází rekordně početná podnikatelská delegace, zastoupení v ní má celkem 132 firem. Kdo to je a jaká jsou kritéria výběru? „Jako Hospodářská komora máme jedinou podmínku. Firma musí být společensky bezúhonná. Nesmí dlužit daně, mít exekuce nebo být pod hrozbou bankrotu. Neděláme předvýběr,“ vysvětlil Českému rozhlasu Plus prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Praha 12:47 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dlouhý na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Seznam firem ovšem není veřejný, což kritizoval například komentátor David Klimeš.

„Když nevíme, koho prezident s sebou bere a jaké kontakty mají v Rusku jeho nejbližší spolupracovníci, a když naopak víme, jakou péči věnuje Hrad těm firmám, které sponzorují prezidentovu stranu, pak je to problém, který nevyváží sebevíce uzavřených kontraktů,“ napsal pro Český rozhlas Plus.

„Nebudu to říkat předem, ale během svého pobytu v Rusku jsem schopen všech 132 firem vyjmenovat. Neděláme s tím žádné tajnosti a není mi známo, že by nás Hrad jakýmkoli způsobem ovlivňoval v tom, koho do delegace potvrzujeme,“ zdůraznil Dlouhý, který do Ruska odletěl v úterý.

Mám je snad vyhodit?

Server Seznam Zprávy napsal, že do Ruska poletí zástupci firmy Sigma Group, jež dlouhodobě sponzoruje Stranu práv občanů (SPO) a peníze poskytla i Miloši Zemanovi před prezidentskými volbami v roce 2013, nebo František Koníček, který byl ministrem práce a sociálních věcí v Rusnokově vládě a kandidátem do sněmovny za SPO.

„Co mám dělat? Mám je z delegace vyhodit? Mě to nezajímá. Jedna z firem také sponzorovala mou prezidentskou kandidaturu. Že v naší zemi není vše v pořádku z hlediska vztahů mezi firmami a politiky, je naprostá pravda. Ale tady děláme normální byznys,“ upozorňuje Dlouhý.

Sankce Rusko posílily

V názorech na česko-ruské vztahy se s prezidentem Zemanem liší, shodují se ale ohledně sankcí proti Rusku, které jsou podle Dlouhého neefektivní. „Není to tak, že by se mi líbila ruská zahraniční politika nebo třeba anexe Krymu. Ale domnívám se, že sankce Rusko ještě více zatvrdí,“ tvrdí.

Ruská ekonomika se v roce 2015 propadla téměř o 3 % HDP, o rok později už ale poklesla jen o 0,2 % a letos se očekává růst ve výši 1,7 %. „Ekonomika se zvedá a s tím roste i náš export, pokud se nemýlím, tak od začátku roku o sedmadvacet procent,“ uvádí.

V Rusku má podle Dlouhého Česká republika velmi dobré jméno z minulosti, už od 20. let. „Je to pro nás trh, tak proč tam nebýt. Po našich produktech je poptávka, ale existuje i celá řada omezení. Týkají se například vstupu do strategických odvětví, problémem je i byrokratická zátěž nebo měnící se legislativa. A Rusové také moc nevítají nováčky, mají rádi osvědčené firmy,“ uzavírá prezident Hospodářské komory.