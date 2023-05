Zvýšení poprvé po deseti letech. Nesplácený dluh Čechů v 1. čtvrtletí stoupl o 0,3 procenta

„Za uplynulých deset let je to poprvé, kdy se meziročně zvýšil nesplácený dluh, což bychom měli brát jako varovný signál. Rizikovější jsou zejména krátkodobé úvěry, jejichž celkový objem se opět zvyšuje. Každý by si měl důkladně rozmyslet, zda si na spotřebu potřebuje půjčovat,“ uvedl výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Objem úvěrů na bydlení dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2,63 bilionu korun a meziročně se zvýšil o 2,8 procenta. Objem dluhu na spotřebu činil 541,4 miliardy korun, o 5,7 procenta více než před rokem.

Proti stejnému období loni klesl počet dlužníků, kteří nesplácejí svůj krátkodobý dluh, o dvě procenta na 172 000. Naopak se zvýšil objem krátkodobého dluhu ohroženého nesplácením, a to o 2,9 procenta na 23,17 miliardy korun. O pět procent se zvýšila i průměrná nesplácená částka na jednoho dlužníka, a to na 134.312 korun.

Objem dluhu na spotřebu ohroženého nesplácením se nejrychleji zvýšil u lidí ve věku od 30 do 34 let - o 11 procent. U této věkové kategorie zároveň nejrychleji roste i celkový objem úvěrů na spotřebu. Objem nespláceného dluhu se zvýšil u všech věkových kategorií s výjimkou nejstarší nad 55 let.

Regionálně se objem nespláceného dluhu na spotřebu meziročně snížil pouze v Olomouckém a Karlovarském kraji. Ostatní kraje zaznamenaly zvýšení, nejvíce v Jihočeském a Středočeském kraji, kde objem tohoto dluhu vzrostl o 6,3 procenta, respektive pět procent.

„Zpomalení hypotečního trhu je stále znatelné. Důvodem jsou vysoké úrokové sazby, poměrně vysoké ceny nemovitostí i opatrnost. Aktuálně nastavené podmínky pro získání hypoték navíc mohou být pro některé žadatele obtížně splnitelné,“ uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Nejvíce klesl objem úvěrů z dlouhodobého dluhu u lidí ve věkové kategorii 15 až 24 let, o 22 procent, a v kategorii 25 až 29 let, o 25 procent. Objem dlouhodobého dluhu naopak narostl u věkových kategorií 45 až 54 roků a nad 55 let, kde to bylo shodně o 11 procent.

Spolu se zpomalující poptávkou po dlouhodobých úvěrech klesá i nesplácená částka dlouhodobého dluhu. Meziročně se snížila o desetinu na pět miliard korun. Dynamika poklesu se ale velmi zpomalila. Snížil se také počet dlužníků ohrožených nesplácením, o sedm procent na 9895. Ještě před čtyřmi lety, na začátku roku 2019, jich byl zhruba dvojnásobek.