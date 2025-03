Dluhové brzdy měly svou logiku, kritizuje jejich odjišťování Lacina. Česko na tom však může vydělat

Americký prezident Donald Trump Evropě jasně vzkázal, že americká obrana nebude zadarmo. Česko ale z odjištění dluhových brzd může profitovat. „Je hrozně důležité, aby se Česká republika pokusila využít této příležitosti a přeskočit na ty, kdo dodávají kompletní řešení a nedělají jenom subdodávky,“ říká v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus ekonom Lubor Lacina z Mendelovy univerzity. Praha 14:11 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Lubor Lacina z Mendelovy univerzity | Foto: Martin Kozlovský | Zdroj: Český rozhlas

Evropská komise plánuje dát na obranu 800 miliard eur. Německo chce zase investovat 500 miliard eur na posílení obrany i svého průmyslu. Čeští politici plánují nárůst rozpočtu na obranu na 3 % HDP do pěti let.

Evropa restartuje svou bezpečnost, ale zaplatí to na dluh. Poslechněte si celý díl Řečí peněz s ekonomem Luborem Lacinou z Mendelovy univerzity

„Z pohledu geopolitiky je to rozumná reakce, ale jako ekonom za tím vidím i kalkul politiků, kteří hledají už od krize eurozóny nějaké nástroje, jak obnovit a podpořit ekonomický růst. Toto je silný argument, který, jak je vidět, jim projde i při změnách ústavy,. Nalijí do ekonomiky peníze a mají další nástroj, kterým by mohli nastartovat a obnovit ekonomický růst,“ vysvětluje Lacina.

Prolamování mechanismů, které měly evropské ekonomiky ochránit proti přílišnému zadlužování, Lacina odmítá: „Mělo to svou logiku. Mělo to chránit země před nadměrným dluhem a rizikem, který tam samozřejmě je z pohledu finančních trhů a navyšování úrokových sazeb.“

„Větší problém je to asi v případě Německa, protože to vždycky hrálo roli zastánce toho pravidla, roli morálního garanta nezadlužování se. Hrozí, že pokud vy sám to pravidlo nedodržujete, tak těžko budete ukazovat na země třeba na periferii eurozóny, že své závazky taky porušují,“ dodává.

„Subdodavatel jednoduchých věcí“

Česká ekonomika, která je na německou silně navázána, by však mohla podle Laciny na odjištění dluhové brzdy vydělat.

„Evropská komise ve své Bílé knize o vnitřním trhu s bezpečnostními zakázkami navrhuje, aby tam byla podmínka, že musí být 65 procent dílů finální zbraně, zbraňového systému pocházet buď z členských zemí EU, nebo z Ukrajiny. Pokud se prosadí tato podmínka, pak samozřejmě země typu České republiky, které jsou navázány subdodavatelsky na německý trh, by na tom mohly profitovat,“ předpokládá Lacina.

„Mám jednu velkou obavu z pohledu České republiky, abychom neskončili a nevyužili toho zapojení, že se staneme zase jenom subdodavatelem jednoduchých věcí. Zbraně jsou technologie a to, na čem vyděláváte, je částečně prodej toho kusu železa, ale možná úplně stejnou částku získáváte potom v průběhu doby tím, že děláte servis,“ popisuje ekonom.

„Je hrozně důležité, aby se Česká republika pokusila využít této příležitosti a přeskočit na ty, kdo dodávají kompletní řešení a nedělají jenom subdodávky tak, jak to děláme v automobilovém průmyslu,“ doplňuje.

„Máme know-how (znalosti), máme výrobní kapacity, máme lidi, kteří umí udělat kvalitní věci. Co nám od devadesátých let chybělo, byl vždycky domácí kapitál. Teď se nabízí obrovský objem toho kapitálu, takže dostaneme i to, co nám vždycky chybělo pro to, abychom mohli dělat velké věci,“ věří Lacina.