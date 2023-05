Češi se stále více zadlužují. Dlouhodobě si půjčují na bydlení, krátkodobě zejména na nová i ojetá auta

Přes tři biliony korun. Tolik peněz dlužili Češi na konci prvního čtvrtletí letošního roku. Je to o sto miliard korun víc než ve stejnou dobu loni, jak vyplývá z údajů Bankovního a Nebankovního registru. Spolu s tím, jak roste zadlužení lidí, zároveň stoupá i objem nespláceného dluhu. „Dno nespláceného dluhu už jsme překonali a teď se částka začne zvyšovat,“ říká Jiřím Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací. Praha 15:06 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi dávají přednost dlouhodobějším půjčkám před krátkodobými (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Češi si nejčastěji půjčují na hypotéky a úvěry na bydlení. „Takové půjčky tvoří z dluhu až 80 procent. Je to značná část i přesto, že v tuto chvíli hypoteční trh velmi stagnuje. Menší část, tedy těch necelých 20 procent, tvoří krátkodobé úvěry,“ vysvětluje Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Větší přednost tedy Češi dávají dlouhodobějším půjčkám před krátkodobými. Podle Rajla jde o dlouhotrvající trend.

„Úvěry na bydlení měly svůj největší vrchol v roce 2020 a 2021. Nyní úvěrový trh stagnuje a zvyšuje se částka krátkodobých úvěrů. Krátkodobé úvěry si lidé berou nejčastěji na pořízení nových a ojetých automobilů. A potom je to také kombinace hypotečních úvěrů s krátkodobým úvěrem na vybavení nebo na drobné opravy a vybavení domácností. Pak to jsou také úvěry, které si berou například na nákup různého spotřebního zboží,“ říká Rajl.

Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl. Je to poprvé za sledovaných deset let, co došlo k meziročnímu zvýšení objemu dluhu. Podílí se na tom dva faktory.

„Došlo k tomu, že hypoteční úvěry se vždy dobře splácely, a v tomto okamžiku došlo k velmi výraznému zpomalení snižování ohroženého dluhu hypotečních úvěrů. Když se podíváme na tuto částku mezikvartálně, tak došlo ke zvýšení částky. To je první věc. A druhá věc je, že dochází už několikáté ke zvyšování částky ohroženého krátkodobého dluhu,“ popisuje Rajl.

‚Trend se obrací‘

Se splácením měli zpravidla největší problémy mladší obyvatelé ve věku do 30 let a poté nejstarší věková kategorie nad 55 let. Tento trend se nyní obrací. Největší problém začínají mít obyvatelé v produktivním věku okolo 30 až 35 let. Jde totiž o skupinu, která má největší objem hypotečních úvěrů.

„Dochází k tomu, že u největšího objemu, který si lidé brali okolo toho roku 2019 nebo 2018, jim nyní končí tříletá nebo pětiletá fixace a významně se mění splátky. Teď už nemají úrokové sazby okolo dvou procent, jako byli zvyklí. Splátky se výrazně zvyšují. K tomu se samozřejmě připočítávají i větší náklady na energie a na další splátky, které domácnosti musí hradit. Dostávají se do finanční nepohody. A projevuje se to i na našich statistikách,“ dodává Rajl.



Dá se očekávat, že objem nespláceného dluhu bude dále růst.

„Už v loňském roce jsme odhadovali, že objem nespláceného dluhu začne růst. Myslíme si, že bude docházet ke zvyšování této částky. Dno nespláceného dluhu už jsme překonali a teď se částka začne zvyšovat,“ uzavírá Rajl.