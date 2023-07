Přihlásit se online do milostivého léta? Vyžaduje to počítačovou gramotnost, obává se vedoucí poradny

V červenci začalo třetí kolo milostivého léta, ve kterém se dlužníci, pokud splatí svoje původní dluhy, mohou zbavit problémů. Tentokrát jde o dluhy na daních a na pojistném. „Přihlašování probíhá elektronicky, vyžaduje to počítačovou gramotnost. Asi to nebude letos úplně jednoduché oproti předchozím kolům,“ uznává pro Český rozhlas Sever Lada Šuláková, vedoucí služby Občanská poradna Most a Litvínov Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ústí nad Labem 13:24 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Většinou pomáhá mít přehled o své finanční situaci na měsíc, na co mám, co si můžu dovolit a co ne. A odříct si to. To je někdy těžké,“ doporučuje vedoucí Občanské poradny Šuláková (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Třetí kolo milostivého léta se týká dluhů na odvodech. Využít je ho možné například u dlužného sociálního pojištění, které se mělo zaplatit do začátku loňského října. Jak to letos funguje? Znamená to, že musíme zaplatit původní jistinu a zmizí nám penále?

Přesně tak. Zmizí většinou úroky z prodlení, respektive penále v případě opožděného podání daňového přiznání. A případně i náklady exekuce.

Penále přitom bývá dost vysoké, někdy i stejně vysoké jako částka za samotný dluh. Může se do milostivého léta přihlásit i člověk, který už je v insolvenci, a jednou z jeho pohledávek je dlužné na sociálním pojištění?

Takhle to nefunguje. Tam by se pak už přihlásil věřitel do insolvenčního řízení. Milostivé léto je pro dluhy v exekuci. A je důležité zmínit je, že se jedná o správní exekuci. Tedy že nejde o dluhy, které vymáhá soudní exekutor, jak tomu bylo v předchozích dvou letech.

Jak se do milostivého léta přihlásit?

I to je letos složitější než předchozí dvě kola. Tentokrát probíhá přihlašování elektronicky. Už jsou zřízeny, případně budou brzy zřízeny portály. Například finanční správa přidá od srpna novou službu na portálu Moje daně, takže je potřeba mít datovou schránku nebo identitu občana. Nevím, jestli si s tím všichni budou vědět rady.

Pokud by byl dluh u celní správy, tak celníci mají svůj specializovaný portál. A vlastní portál má i Česká správa sociálního zabezpečení.

Tudíž to vyžaduje nějakou počítačovou gramotnost. Asi to nebude letos úplně jednoduché oproti předchozím dvěma kolům.

Může s tím lidem někdo pomoci? Na koho se můžou obrátit?

V první řadě bych doporučila sebrat odvahu a říct si, že to potřebuju řešit. A pak se třeba objednat na konzultaci do naší poradny, aby na to člověk nebyl sám. Anebo si říct o pomoc jinde.

Pomohly minulé akce Milostivého léta dlužníkům?

Obecně to nedokážu posoudit. Ale z naší zkušenosti klienti, kteří se pokusili využít této akce, většinou naráželi na to, že nebyli schopni uhradit ani ten původní dluh, který se mezitím vyšplhal do stovek tisíc korun. Jenže pro ně bylo náročné splatit už tu původní jistinu.

Bude se ještě někdy milostivé léto opakovat?

Podle mých informací by to mohlo být v lednu příštího roku, ale nechci předbíhat.

Detektivní práce

Změnila se česká společnost ve způsobu, jakým řeší svoje dluhy? Anebo je stále laxní?

Já bych slovo laxní nepoužila. Spíš ještě není finanční gramotnost příliš zapsaná v českém povědomí. A změnu bych viděla v tom, že lidé spíš řeší vzrůstající životní náklady spojené se zdražováním. Tam to bude jinak, než jsme byli zvyklí v předchozích letech.

Takže dnes je jednodušší dostat se do dluhů kvůli celkové ekonomické situaci?

Pokud má někdo skutečně existenční starosti, tak pro něj ano. Ale myslím, že naopak tohle může některé lidi vést k tomu, že víc přemýšlí, víc finančně plánují svoji situaci.

Můžeme někde sami zjistit, jestli máme exekuci a dluhy? A to ještě před tím, než domů dorazí obsílka?

Jde to, ale je to trochu detektivní práce. Registry dlužníků nejsou jednotné. Takže je dobré začít na poště, tam si udělat centrální výpis z evidence exekucí. Nicméně práce bývá někdy taková, že to lidé zjistí až ve chvíli, když už mají obstavený bankovní účet nebo srážky ze mzdy, nebo na ně zaklepe exekutor.

Platí stále, že exekuce je až ten poslední článek toho celého průšvihu, pokud neplatím, co mám, a mám dluhy? Jak dlouho trvá, než se člověk do exekuce dostane?

Naštěstí to trvá relativně dlouho. Protože to musí projít přes soudce, aby tam byl takzvaný exekuční titul. Takže od vzniku dluhu přes upomínkové řízení a předprodání dluhu jiným agentům to celé může trvat v řádu měsíců.

Jaký mají dluhy dopad na vztahy?

Dluhy zasahují často i rodinu. Příliš se o tom nemluví, dluhy jsou v naší společnosti stále vnímané jako stigma, jako selhání. Ale kdokoliv z nás se může dostat do nečekané životní situace. Jenže je s tím spojený stud. My se našim klientům přitom snažíme říkat, že je super, že to chtějí nějak aktivně řešit. Ten první krok je možná nejtěžší – říct si, že mám dluhy a že potřebuji vyhledat odbornou pomoc.

Co byste lidem doporučila, aby se nedostali až k exekucím?

Nebude to nic světoborného, je to spíš babská rada, jak to dělaly naše babičky. Udělejte si finanční plán na měsíc, mějte dva sloupce, na jedné straně příjmy a na druhé výdaje. A svaté pravidlo je, že příjmy musí být vyšší než výdaje.

Většinou pomáhá mít přehled o své finanční situaci na měsíc, na co mám, co si můžu dovolit a co ne. A odříct si to. To je někdy těžké.

